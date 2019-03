Mehr als Meer

Ein Schriftsteller, eine Politikerin und eine Bloggerin diskutieren, was Heimat für die Schleswig-Holsteiner bedeuten kann

von Kay Müller

01. März 2019, 20:50 Uhr

Der Anfang ist einfach. „Meer, Wind, Wellen – und natürlich Fischbrötchen. Das ist das, was die Schleswig-Holsteiner offenbar mit dem Begriff Heimat verbinden.“ Das sagt zumindest Christian Meyer-Heidemann, Landesbeauftragter für politische Bildung, der am Donnerstagabend gemeinsam mit dem Kulturforum und dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund zu einer Diskussionsveranstaltung in den Schleswig-Holstein-Saal des Kieler Landeshauses eingeladen hat. Der Titel: „Heimat ist da, wo der Trecker steht.“ Das ist ein Zitat eines Elfjährigen, der dazu befragt wurde, was Heimat für ihn bedeutet.

Über diesen Modebegriff haben sich die rund 200 Gäste Gedanken gemacht – und oft die Wörter damit in Verbindung gebracht, die Meyer-Heidemann zitiert. Dafür haben die Gäste bei einem Gewinnspiel eine Karte für die Veranstaltung bekommen. „Wir haben das über die sozialen Medien bekannt gemacht und gehofft, dass mehr jüngere Leute kommen“, sagt Meyer-Heidemanns Stellvertreter Hauke Petersen. Das ist fast gelungen. Bestimmt die Hälfte der Zuschauer ist unter 30 Jahre alt.

Den Rechten solle man den Begriff nicht überlassen, meint der Vorsitzende des Kulturforums, Wolfgang Röttgers, zu Beginn. Was die Gäste allerdings mit Heimat verbinden, das bleibt ihr Geheimnis. Den ganzen Abend gibt es nur zwei Wortmeldungen.

Stattdessen kann sich Wladimir Kaminer austoben. Der Bestsellerautor, der mit dem Buch „Russendisko“ bekannt geworden ist, sorgt für gute Laune. Er erzählt Geschichten aus dem deutschen Alltag. Die sind amüsant, die Leute lachen, wenn er sich über deutsche Eigenschaften und Tugenden lustig macht, wie Hunde, Häuser oder Ess- und Trinkgewohnheiten. Kostprobe? „Die Deutschen trinken ihren Wodka warm, werden zu schnell betrunken, und dann fallen sie um, wenn es interessant wird.“

Und was sagt der Russe mit Blick auf die Deutschen und ihr Heimatgefühl? „Die Deutschen haben ein Heimatdefizit. Sie suchen etwas, das fehlt.“ Die Welt werde schneller und unübersichtlicher, da wollten viele Leute Stabilität.

Darüber könnte man diskutieren. Könnte. Auf dem Podium sitzen die Bloggerin Julia Nissen aus Nordfriesland und die stellvertretende Präsidentin des Heimatbundes und designierte SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Für beide ist Heimat konkreter. Nissen erzählt, wie unwohl sie sich in Berlin fühlt. Und Midyatli sagt: „Schleswig-Holstein ist meine Heimat.“ Im Urlaub in der Türkei, aus der ihre Eltern stammen, sei sie immer gefragt worden, wann sie nach Hause fahre. „Genau das habe ich auch in Kiel gehört.“ Warum der Heimat-Begriff aber so in Mode ist, das können beide Frauen nicht genau sagen.

Kaminer erklärt, dass es ihm leicht falle, über Heimat zu reden. „Das war für mich die Sowjetunion, und die ist untergegangen.“ In Berlin, wo er seit 1990 lebt, sei er heimisch. Ein feiner Unterschied. Seit Anfang der 90er-Jahre schreibt er über die Sowjetunion, um die Heimat zu bewahren – positiv wie negativ ist sie ein Sehnsuchtsort für ihn.

Ist denn Heimat überhaupt noch zeitgemäß? Der 51-Jährige glaubt, dass sie digital werden kann. Das immaterielle Weltkulturerbe der Vereinten Nationen zeige das. „Es wäre doch schön, wenn jeder das, was für ihn Heimat bedeutet, bei sich haben könnte – und sei es digital abgespeichert“, meint Kaminer. Ein paar Leute klatschen, manch andere gucken etwas irritiert. Denn eines scheint sicher: Über den Heimatbegriff zu diskutieren, ist doch nicht so einfach, wie es am Anfang schien.