Maske auf, Haare ab

Höhere Preise, weniger Arbeitsplätze, volle Terminkalender: So bereiten sich die Friseure im Kreis Pinneberg auf die Wiedereröffnung vor

von Jonas Altwein

28. April 2020, 15:26 Uhr

Kreis Pinneberg | Das Telefon im Geschäft klingelt fast pausenlos, E-Mail-Anfragen können gar nicht mehr beantwortet werden. „Die nächsten zwei Wochen sind nahezu komplett ausgebucht. Erst ab dem 25. Mai sieht es wieder besser aus“, sagt Thorsten Overmann. Nach der sechswöchigen Corona-Zwangspause dürfen ab Montag, 4. Mai, die Friseure endlich wieder ihren Betrieb aufnehmen. Vor Terminanfragen können sich Overmann, der einen gleichnamigen Salon in Rellingen führt, und seine Zunft jetzt schon kaum retten.



Haarewaschen wird zur Pflicht





Während Karina Essig-Nielsen („Haarzeit“), Friseur-Innungsvorstand der Kreise Pinneberg und Steinburg, ebenfalls nur noch wenige Termine im kommenden Monat anbieten kann, sieht es bei ihrer Tochter Vivian Nielsen, die Salons in Wedel und Hamburg betreibt, zwar etwas besser aus. Die gelernte Friseurmeisterin musste jedoch erst ein Online-Tool einrichten, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. „Bislang sind alle Kunden ohne Termin zu uns gekommen. Das geht natürlich jetzt nicht mehr“, so Vivian Nielsen.

Wenn am Montag erstmals seit Mitte März die Friseure wieder öffnen, müssen sich die Kunden aber noch auf viele weitere Änderungen gefasst machen. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat einen umfassenden Arbeitsschutzstandard für die gesamte Branche erarbeitet. So ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Beteiligten ebenso Pflicht wie das Haarewaschen sämtlicher Kunden. Trockenhaarschnitte dürfen während der Corona-Krise nicht mehr angeboten werden. Gleiches gilt für jegliche Behandlungen im Gesicht, wie Bartpflege oder Wimpernfärben. Thorsten Overmann bietet in seinem Salon neben Tönungen nur noch das klassische Waschen-Schneiden-Föhnen an.



Mehr Aufwand, höhere Preise





Selber föhnen ist dem Kunden dabei nicht mehr gestattet, die Arbeitsmaterialien dürfen nur vom Personal berührt werden. Auch auf Zeitschriften und Getränke muss man beim Friseurbesuch erst einmal verzichten. Weil die Dienstleistung pro Kunde zum Teil deutlich zeitintensiver ist und die Arbeitsbereiche und Materialen ständig desinfiziert werden müssen, haben viele Betriebe die Preise um zehn bis 20 Prozent angehoben.

Vivian Nielsen, Inhaberin des Salons „Haarschnitt“ in Wedel, verspricht das Angebot human anzupassen. Overmann verlangt einen Aufpreis von 3 bis 9 Euro auf unbestimmte Zeit – kalkuliert aufgrund der verschärften Maßnahmen aber nichtsdestotrotz mit einem monatlichen Defizit von 20 bis 30 Prozent. Um ausreichende Abstände zwischen den Kunden zu gewährleisten, wird im Rellinger Salon nur noch jeder zweite Arbeitsbereich in Benutzung sein. Die Wartezonen werden sogar bundesweit abgeschafft, zudem haben die Betriebe für eine optimierte Lüftung zu sorgen.

Wer in den nächsten Tagen zum Friseur geht, muss auch damit einverstanden sein, dass seine Daten dokumentiert werden. So sind Vor- und Nachname, Betreten und Verlassen des Salons mit einer Unterschrift des Kunden zu bestätigen, damit mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können. „Und wenn Gäste draußen warten müssen, ist natürlich auch ein gewisses Maß an Selbstdisziplin nötig“, sagt Thorsten Overmann. Kontrollen sollen von den zuständigen Ordnungsämtern und der Berufsgenossenschaft vorgenommen werden.

In Summe viele strikte Maßnahmen, die Kunden und Friseure wohl oder übel schlucken müssen. Unterm Strich steht für Vivian Nielsen und Co. aber das Positive im Vordergrund: „Wir sind tierisch froh, dass wir wieder arbeiten dürfen.“