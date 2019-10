Manfred Degen kehrt zurück auf die Bühne

Nach drei Jahren tritt der Sylter Kabarettist wieder auf

von Wiebke Stitz

08. Oktober 2019, 17:34 Uhr

Sylt | Es war der 30. Dezember 2016 in Wenningstedt, als der Sylter Kabarettist Manfred Degen eigentlich für immer die Bretter, die die Welt bedeuten, verlassen hat. Doch wer den Vollblutkünstler und Sprachakrobaten während seiner 25-jährigen Bühnenzeit erlebt hat, konnte und wollte das kaum glauben. Den Finger in die Sylter Wunden zu legen und auf die insularen Unzulänglichkeiten - ob hausgemacht oder den äußeren Umständen geschuldet - unverwunden zu verweisen, hat den geborenen Lüneburger weit über den Inselrand hinaus populär gemacht. „Noch heute“, berichtet Manfred Degen schmunzelnd, „sprechen mich Leute auf der Straße an und können mir sätzeweise mein Programm zitieren. Das berührt mich schon tief.“

Jetzt wird der Mann, den sein Job als Bahnmitarbeiter Anfang der 1970er Jahre nach Sylt brachte, wieder auf der Bühne stehen. Was ihn dazu bewogen hat, verrät er im Gespräch mit der Sylter Rundschau.

Herr Degen, nach gut drei Jahren kann man Sie wieder live erleben. Worauf dürfen die Zuschauer sich freuen?

Ich spiele mein Kabarettprogramm „Sylter dürfen das“ in der überholten Variante. Ich habe es angepasst und nun ist es entsprechend wieder frisch und frech.

Was heißt das konkret?

Ich analysiere, warum Sylt so eine begehrte Urlaubsinsel ist, in dem ich darstelle, dass die Möglichkeiten der Anreise so vielfältig sind wie zu keiner anderen Insel dieser Welt: mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Schiff. Oder zu Fuß - was natürlich nicht legal ist.

Wie ist Ihnen nach ihrem Abschiedsauftritt vor gut drei Jahren ergangen?

Ich brauchte sehr lange, um abends kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn ich zuhause war. Ich hatte immer das Gefühl, ich arbeite nicht ordentlich.

Wie haben die Menschen auf ihren Abschied reagiert?

Die Mitarbeiter der Tourismusservices haben mir berichtet, dass immer wieder nach meinen Auftritten gefragt wird. Viele Sylter und Gäste, die mich auf der Straße erkannt haben, haben natürlich gefragt, warum ich nicht mehr auftrete.

Wie war Ihre Antwort?

Alles hat seine Zeit...(lächelt)

Haben Sie sich denn wirklich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen?

Intern bin ich in den letzten Jahren in einem Hotel in Rantum aufgetreten. Ansonsten habe ich ja die Ehre und das Vergnügen eine Kolumne für das Schleswig-Holstein Journal und eine für die Sylter Rundschau zu schreiben, wo ich mich tagesaktuell äußern kann.

Jetzt kehren Sie zurück auf die Bühne. Was hat Sie dazu bewogen?

In meinem Lions-Club hier auf Sylt gibt es ein Hilfsprojekt, bei dem wir junge Menschen aus Afrika unterstützen. Da engagiere ich mich mit meiner Frau und das ist auch der Anlass, wieder auf die Bühne zu gehen.

Freuen Sie sich auf den Auftritt?

Psychologisch ist es ein durchaus aufregendes Erlebnis...

...und der Auftakt zu Runde zwei?

Sagen wir mal Runde zwei B - wenn es allen Spaß macht.

Seit 25 Jahren habe ich ziemlich zu Beginn meines Programms sogenannte „Sensor-Pointen“. Die steuere ich früh an und weiß, wie der Abend laufen wird. Wie die Zuschauer drauf sind, ob sie mitmachen oder ob sie Mitgeschleppte ihrer Ehefrauen sind. Wenn es allen Spaß macht, schauen wir weiter.

Apropos Ehefrau - was sagt Ihre zu ihrem Comeback?

Sie unterstützt das, wir haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen. Wir feiern dieses Jahr unsere Goldene Hochzeit - wir sind sehr glücklich.







Manfred Degen tritt mit seinem Programm „Sylter dürfen das“ am Dienstag, den 15. Oktober um 20 Uhr im Raum Andreas-Dirks des Congress Centrum Sylt in Westerland auf. Die Karten kosten 16 Euro. Vorverkauf an allen insularen Vorverkaufsstellen und unter tickets.vibus.de