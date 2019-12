Magnus und die Liebe zum Meer

Der junge Norweger tankt in der Natur Kraft für das anstrengende Profileben – und macht sich dort auch Gedanken über die großen Fragen des Lebens

02. Dezember 2019, 17:02 Uhr

glücksburg | „Ich liebe das Meer – das ist ja überragend hier“, sagt Magnus Röd. Der Blick des jungen Norwegers wandert an einem sonnigen Novembertag einmal den langen Strand von Holnis hinauf und wieder hinunter. Nur wenige Spaziergänger verlieren sich jetzt in der Nebensaison auf dieses wunderschöne Stück Küste an der Flensburger Förde.

Ein Kiter zieht weiter draußen mit hohem Tempo über die Ostsee. „Was für ein cooler Typ“, sagt Magnus Röd. Das sagen auch viele über den 22 Jahre alten Rückraumspieler, der sich in kurzer Zeit – deutlich früher als erwartet – zu einem der Leistungsträger der SG Flensburg-Handewitt entwickelt hat.

An sich sollte der Modellathlet weiter an der Seite von Routinier Holger Glandorf wachsen. Durch dessen Schulterverletzung ist aber alles anders gekommen. Nur wenige Pausen sind seit vielen Spielen für Magnus Röd drin. Dazu die anstrengenden Lehrgänge mit der norwegischen Nationalmannschaft. „Das ist echt hart“, sagt der 2,04 Meter-Mann. Der heiße Kaffee und ein Imbiss im Strandcafé – mit Blick aufs Meer – tun gut nach einem Spaziergang im kalten Wind.

Ein besonderer Ort mitten in der Natur, der nicht alltägliche Gedanken einfach laufen lässt – über das Leben, was es ausmacht, woran man glauben soll, was einen Menschen mental stark macht. Fragen, denen sich Magnus Röd schon in jungen Jahren stellt. „Ich lebe im Jetzt, im Augenblick, aber um etwas einordnen zu können, muss man es in Relation setzen, es in einem größeren Zusammenhang oder auch aus einer anderen Perspektive betrachten.“ Dafür habe ihn bereits als Schüler unter anderem das Buch „The Da Vinci Code – Sakrileg“ sensibilisiert. „Starke Charaktere, wichtige Fragen, dieses Buch hat mich schon weiter gebracht.“

Sich als Spieler und Mensch immer weiter zu entwickeln, zählt denn auch zu den wichtigsten Zielen des jungen Norwegers, der in Oslo aufgewachsen ist.

„ Sich mental auch im Drei-Tages-Rhythmus auf jedes Spiel fokussieren zu können, mit Niederlagen so umzugehen, dass sie mich weiter bringen – das ist mein Ziel, auch wenn die Beine müde sind“, betont Magnus Röd. Ein wichtiges Vorbild ist für ihn der neue SG-Kapitän und Mentaltrainer Lasse Svan. Dieser hat erkannt, dass Magnus Röd mit 22 schon ein weites Stück auf diesem Weg gegangen ist und ihn neben Jim Gottfridsson in einen Dreierrat berufen, der sich regelmäßig austauscht, auch an diesem Tag vor der Fahrt nach Holnis.

„Durch den Weggang von Karlsson und Lauge muss sich nicht nur auf dem Spielfeld vieles neu finden. Wer spricht wann in der Kabine, wer ergreift die Initiative, wie werden Probleme diskutiert und geklärt – auch das und vieles andere muss sich erst einspielen.“ Für Magnus Röd, der schon zwei Deutsche Meistertitel und auch Medaillen mit dem Nationalteam bei großen internationalen Turnieren gewonnen hat, ist das der entscheidende Grund, warum die SG in dieser Saison schon mehrere bittere Niederlagen verdauen musste.

„Gut, wenn man danach nicht allein nach Hause kommt“, sagt Magnus Röd, der als Single in der Flensburger City lebt. Um so größer ist die Freude über den Besuch von Mutter und Bruder, die vor kurzem längere Zeit in Flensburg sein konnten. „Es tat gut, Wärme und Liebe zu bekommen, sagt Magnus Röd, der sich sicher ist, dass er erkennen wird, „wenn die richtige Frau vor mir steht“.

Ersatzfamilie im Alltag sind die beiden weiteren jungen Norweger im Team, Torhüter Torbjörn Bergerud und Göran Johannessen. „Wir machen viel zusammen, kochen, gehen in die Stadt.“ Ist er selbst ein Stadtmensch? „Ich möchte das Beste von beidem. Ich brauche die Geselligkeit, das Leben in der Stadt – genieße aber auch die Ruhe auf dem Land, in der Natur, in der das Denken über wichtige Dinge leichter fällt.“

Magnus Röd würde auch gerne in der Förde angeln. „In meiner Heimat einfach ein paar Fische im Fjord fangen und gleich am Strand grillen – besser geht es nicht“, schwärmt der Skandinavier. Also soll im kommenden Jahr ein Angelschein her. „Und am besten auch ein Boot, mit dem man einfach mal rausfahren kann.“ Raus aufs Meer, das der junge Norweger so liebt.