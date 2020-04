Mächtig Zoff um verkürzte Sommerferien

Bundestagspräsident Schäuble löst kontroverse Debatte aus – Land stellt sich quer

von Margret Kiosz

17. April 2020, 14:46 Uhr

Kein Wahlprogramm der Parteien ohne den Schwur: „Wir werden die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern“. Und kein Arbeitgeberpräsident, der sich diese Forderung nicht zu eigen macht, um angesichts des Fachkräftemangels Frauen in Büros und an Supermarktkassen zu holen. Doch in Corona-Zeiten fühlen sich viele Familien allein gelassen. Der Vorschlag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, die Sommerferien zu verkürzen, um den mit Home-Office und Home-Schooling überforderten Müttern und Vätern Luft zu verschaffen, war deshalb Musik in deren Ohren. Doch die Musik ist schnell verklungen.

„An dem Zeitplan für die Sommerferien will Schleswig-Holstein nicht rütteln“, ließ Bildungsministerin Karin Prien ihren Pressesprecher gestern mitteilen. Am 29. Juni werden die Schultore geschlossen und am 8. August wieder geöffnet. Basta.

Dass viele Eltern während des Virus-Shutdown schon ihr Urlaubskonto angeknabbert haben – geschenkt. Dass inzwischen die ersten Absagen für fest gebuchte und eingeplante Reiterferien, Fußballcamps und Kirchen(Vereins)-Freizeiten eintrudeln und plötzlich Löcher ins mühsam gestrickte Kinder-Betreuungs-Netz reißen – kein Argument. Auf Schäubles Vorschlag, die verlängerte Schulzeit zu nutzen, um versäumten Stoff nachzuholen, wird erst gar nicht eingegangen.

„Auch Lehrkräfte haben einen Anspruch auf Urlaub“, stellt die Lehrergewerkschaft GEW klar. Erholung sei notwendig, „auch wenn man nicht wegfliegen kann“ (!). Die Corona-Ferien seien anstrengend gewesen: Ständig habe man neue Arbeitsaufträge für die Schüler bereitstellen müssen, Videokonferenzen vorbereitet und Telefonkontakt gehalten. Zu allem Überfluss würden jetzt „wider besseres Wissen “ die Prüfungen durchgezogen. Auch da arbeiten Lehrkräfte mit Hochdruck daran, dass alles bis zu den Ferien korrigiert wird“, so GEW-Chefin Astrid Henke. Kurzum: „Eine Verkürzung der Sommerferien lehnen wir strikt ab ... das wäre ein Zumutung“. Schon jetzt würden Lehrer mehr arbeiten als vergleichbare Beamte.

Die SPD hält eine Verkürzung ebenfalls für „ keine gute Idee“, führt aber organisatorische Bedenken an. „Was Schüler und Lehrkräfte jetzt am wenigsten brauchen, ist noch mehr Unsicherheit“, meint der Bildungssprecher der Landtagsfraktion, Kai Vogel. Ähnlich wie beim Streit um die Abi-Prüfungen müsste auch bei den Ferienzeiten eine einheitliche Regelung der Bundesländer getroffen werden, „was nicht funktionieren wird“. Die müssten nämlich entscheiden, ob die Sommerferien vorne oder hinten gekürzt werden sollten und ob die Herbstferien vorne oder hinten verlängert werden sollten. Dabei war von Verlängerung der Herbstferien bei Schäuble gar keine Rede.

Zudem warte die Gastronomie sehnsüchtig auf die Öffnung ihrer Einrichtungen. Für die Tourismuswirtschaft würden eingeschränkte Ferienzeiten zusätzlich zu den schon erfolgten massiven Schäden weitere kaum verkraftbare Umsatzverluste bedeuten, warnt Vogel – ähnlich wie die Tourismusverbände.

Selbst die AfD – sonst immer um eine Position jenseits des Mainstream bemüht– reiht sich in den Ablehnungsreigen ein: „Dass verkürzte Sommerferien Schüler in die Lage versetzen, den Lernstoff nachzuholen, wage ich zu bezweifeln“, meint ihr Bildungsexperte Frank Brodehl.

Während die CDU ihrem Parteikollegen Schäuble nicht zur Seite springt, sondern auf Tauchstation geht, will die FDP im Landtag zumindest über den Vorschlag nachdenken. „Wir stehen der Idee sehr offen gegenüber, sofern sich dies rechtlich und organisatorisch umsetzen lässt. Es geht schließlich darum, Lerninhalte nachzuholen, die der Lehrplan vorsieht“, gibt die Liberale Anita Klahn zu Bedenken und kündigt Gespräche mit den Elternvertretern an.

Zustimmung bekommt der Bundestagspräsident auch vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfamilienministeriums. Die Pandemie verstärke bestehende soziale Ungleichheiten und belastet Familien höchst unterschiedlich. „Darum brauchen Kinder und Jugendliche in diesem Sommer vielfältige Angebote, damit sie gut in das neue Schuljahr starten können“, so die Psychologieprofessorin Birgit Leyendecker. Und die Eltern brauchen eine Lösung. In allen ablehnenden Stellungnahmen kommen deren Sorgen und Nöte nicht zur Sprache. An Sommerurlaub mögen sie nicht denken. Den haben laut aktueller Umfrage ein Drittel aller Deutschen wegen des Virus ohnehin bereits verschoben oder ganz storniert.