Maas sagt Jordanien Hilfe zu

von Frank Albrecht

04. April 2018, 19:46 Uhr

Außenminister Heiko Maas will Jordanien als Stabilitätsanker im Nahen Osten stärken. Er sagte dem Land weitere Hilfe für die Versorgung Hunderttausender Flüchtlingen zu. Zum Auftakt einer zweitägigen Reise in das Königreich nannte der SPD-Politiker Jordanien eine „Stimme der Vernunft“ im Nahen und Mittleren Osten. Maas will heute in Al-Asrak das zweitgrößte Flüchtlingslager Jordaniens mit 37 000 Bewohnern besuchen. In dem Land mit nur zehn Millionen Einwohnern halten sich rund 1,2 Millionen Syrer und 300 000 Iraker auf.