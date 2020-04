Lübeck: Neuer Corona-Test entwickelt

von Margret Kiosz

Lübeck | Ist das endlich der Durchbruch? Das Lübecker Unternehmen Euroimmun stellt als einer der ersten europäischen Diagnostikahersteller zertifizierte Antikörpernachweissysteme zur Unterstützung der Diagnostik von Covid-19 zur Verfügung. Damit könnte man Patienten erkennen, die bereits wissentlich oder unwissentlich an Corona erkrankt und nun wieder gesund sind. Da sie vorerst als immun gegen das Coronavirus gelten, könnten für sie strenge Vorschriften wie etwa das Tragen von Schutzkleidung in der Kranken- und Altenpflege gelockert werden.

Die bisher eingesetzten Tests mittels Rachenabstrich dienen dem Erreger-Direktnachweis – sie beschränken sich also vorwiegend auf die Klärung, ob eine Person sich infiziert hat. Mit den neuen Tests werden Antikörper gegen Sars-CoV-2 nachgewiesen, nicht das Virus selbst. Das heißt, dass sie zum Einsatz kommen, wenn bereits eine Immunreaktion auf den Erreger erfolgt ist. Sie weisen auf eine bereits länger bestehende oder gar überstandene Infektion hin. Die Antikörper bleiben auch nach der Genesung im Blut, für den Fall, dass das Virus zurückkommt. Neben der Lockerung der Schutzmaßnahmen für diesen Personenkreis ergibt sich eventuell auch die Chance, per Blut- oder Plasmatransfusion von geheilten zu kranken Patienten schwere Krankheitsverläufe abzumildern. Man spricht dann im Gegensatz zu einer Impfung von einer „passiven Immunisierung“.

Euroimmun hat Erfahrung beim Entwickeln von Virentests. 2003 brachte die Firma als erste in Europa den Sars-Test auf den Markt. Damals gehörte das Unternehmen noch Winfried Stöcker, der es 1996 als Ausgründung der Universität Lübeck auf den Weg brachte, der als Uni-Mäzen und Retter des Görlitzer Karstadtkaufhauses gefeiert wurde, den unrentablen Lübecker Flughafen übernahm und der sich später durch seine Äußerungen zur Flüchtlings- und Genderpolitik bei den Linken unbeliebt gemacht hatte. 2017 verkauft Stöcker Euroimmun mit weltweit 3000 Mitarbeitern an den amerikanischen Alleinaktionär PerkinElmer. Der Sprecher des Kieler Universitätsklinikums, Oliver Grieve, bestätigte gestern, dass das UKSH die neuen in Lübeck entwickelten Antikörpertests bei Patienten und beim eigenen Personal bereits einsetzt.

„Die weltweite Nachfrage nach den Tests ist sehr hoch. Wir tun alles dafür, auf diesen Bedarf effektiv zu reagieren“, Euroimmun-Chef Wolfgang Schlumberger.