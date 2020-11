Löw lässt Tür für Götze offen: „Verlieren ihn nicht aus den Augen“

Avatar_shz von Holger Loose

09. November 2020, 17:18 Uhr

Leipzig | Die Tür zurück zur Nationalmannschaft schien für Mario Götze (Foto/Imago/ANP) bereits verschlossen, doch jetzt hat sie Joachim Löw wieder einen Spalt weit geöffnet. „Wir verlieren auch ihn nicht aus den Augen, ganz klar“, sagte der Bundestrainer in einem Interview. Er habe mit dem WM-Helden von Rio de Janeiro in den letzten Wochen „immer wieder Kontakt“ gehabt, sagte Löw und schwärmte: „Er wirkt sehr frisch und sehr agil, die Freude ist ihm anzumerken.“ Mit seinem ablösefreien Wechsel im Sommer von Borussia Dortmund zur PSV Eindhoven steht Götze zwar nicht mehr so im Rampenlicht, doch seine Chancen auf ein Comeback im DFB-Team nach drei Jahren haben sich spürbar erhöht. „Aus meiner Sicht hat er für sich genau die richtige Entscheidung getroffen“, sagte Löw über den 2014-Weltmeister, „nämlich außerhalb des Präsentiertellers Bundesliga einen Neustart zu wagen.“ In den Kader für das Länderspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Tschechien und die anschließenden Nations-League-Partien in der Messestadt gegen die Ukraine (14. November) und in Sevilla gegen Spanien (17. November) hat es Götze zwar noch nicht geschafft. Doch der Offensivspieler hat die Hoffnung auf ein 64. und mehr Länderspiele sowie die EURO im kommenden Sommer nicht aufgegeben. Nach Löws jüngsten Aussagen erst recht nicht.