Lösung für Stadtteilbüro gefunden

Familienbildung wird den Raum in Tornesch wieder verstärkt nutzen / Vereinsvertreterin äußert sich zur Kritik von Politik und Verwaltung

von Philipp Dickersbach

05. Januar 2019, 16:05 Uhr

Eines macht Meike Förster-Bläsi von der Familienbildung in Wedel gleich zu Beginn des Gesprächs mit unserer Zeitung deutlich: Ihr ist an einer guten und kollegialen Zusammenarbeit mit der Stadt Tornesch gelegen und die Freude über die Entscheidung der Politik, die Miete für das Babycafé im Stadtteilbüro komplett zu erlassen, ist bei dem Verein groß. Dementsprechend sind Schuldzuweisungen oder gar ein „Zurückschießen“ nicht ihre Art. Dennoch: So ganz möchte Förster-Bläsi die von Teilen der Tornescher Politik und Verwaltung getätigten Aussagen nicht unbeantwortet stehen lassen. Im Kern geht es dabei um die Ablehnung des Stadtteilbüros für Kurse der Familienbildung sowie die Budgetverhandlungen mit dem Kreis Pinneberg.

Rückblick: Während der Sitzung des Sozialausschusses ging es Mitte November um die Frage, ob und welche Gebühren die Familienbildung für die Nutzung des Stadtteilbüros in der Pommernstraße zahlen muss. Drei Varianten standen zur Auswahl: Der laut Gebührensatzung gültige Mietzins in Höhe von 8,44 Euro pro Stunde, ein Teilzuschuss, der die Summe auf 1,66 Euro pro Stunde reduziert und ein kompletter Erlass der Miete. Wie berichtet beschlossen die Ausschussmitglieder nach einer emotionalen Diskussion letztlich, dem Verein einen Zuschuss in Höhe des vollen Betrags zu gewähren. Doch es gab zwei Kritikpunkte: So hätte der Verein zunächst beständig eine Nutzung des Stadtteilbüros abgelehnt und nun plötzlich seine Meinung geändert. Zudem habe es die Familienbildung unterlassen, eine Erhöhung der vom Kreis Pinneberg zur Verfügung gestellten Mittel zumindest zu beantragen.

Förster-Bläsi betont nun: „Wir haben die Lage des Raums, seine Atmosphäre und die nähe zur Kita immer sehr reizvoll gefunden.“ Doch die Raumgröße, dessen Ausstattung und vielseitige Nutzung hätten Probleme aufgeworfen. Konkret ging es laut der Vereinsvertreterin darum, dass die Volkshochschule als Hauptnutzer des Raums das Stadtteilbüro stets voll bestuhlt und mit schweren Tischen ausgestattet benötigte. „Es war weder unserer Kursleiterin noch den Müttern mit Babys zuzumuten, dies alles vor dem Kurs zur Seite zu räumen, zu reinigen und nach dem Kurs wieder hinzustellen“, erläutert Förster-Bläsi. Doch mittlerweile seien die VHS-Angebote in dem Raum reduziert worden, zudem werde das Mobiliar von den Nutzern in einer Ecke gestapelt. „Das ist eine tolle Lösung“, so Förster-Bläsi.

Eine Lösung, die sich im Herbst abgezeichnet habe und nun dafür sorgt, dass die Familienbildung ihr Angebot für 2019 wieder ausweiten kann und die präventive Familienarbeit des Kreises Pinneberg auch in Tornesch wieder zur Verfügung steht, wie die Chefin der Außenstellen des Vereins erläutert. Sie betont in diesem Zusammenhang, dass der Förderbetrag, den der Kreis Pinneberg zur Verfügung stellt, stets für drei Jahre festgeschrieben wird. Die jüngsten Budgetverhandlungen habe es 2017 gegeben, die Gelder seien laut Vertrag für die Jahre 2018 bis 2020 festgelegt. „Die Mitteilung über die Erhöhung der Miete erhielten wir Ende 2017, als die Budgetverhandlungen bereits abgeschlossen waren“, betont Förster-Bläsi. Der Verein habe also nicht mehr reagieren können, doch darauf habe die Stadt Tornesch „schnell reagiert und uns die alte Miethöhe berechnet“, lobt sie.

Zwar seien sie und ihre Kollegen aus allen Wolken gefallen, als sie von der Mieterhöhung der Stadt Tornesch erfahren haben, doch Förster-Bläsi betont, dass die Summe eine Entscheidung der Kommune ist. „Und das ist völlig okay.“ Überhaupt möchte sie nun den Blick nach vorn richten. „Dass nun das Babycafé ohne Mietzahlung durchgeführt werden kann, ist eine tolle Unterstützung und die Rettung für den Baby-Treffpunkt“, sagt Förster-Bläsi. Denn der gebührenfreie niedrigschwellige Treff bilde den Kern der Angebote der Familienbildung in Tornesch. Bis zu 15 Mütter kämen mit ihren Babys mittwochs zusammen, um sich über alle Themen rund um den Nachwuchs auszutauschen. In diesem Jahr will die Familienbildung Wedel in Tornesch unter anderem Eltern-Kind-Kurse für Kinder bis drei Jahre sowie Angebote zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung, sogenannte FEP-Kurse, anbieten. Das neue Programmheft ist bereits online zu finden und wird in diesen Tagen verteilt.

Förster-Bläsi blickt optimistisch in die Zukunft und hofft, weiter konstruktiv mit der Stadt Tornesch zusammenarbeiten zu können. „Es war vielleicht nicht einfach, aber wir haben immer Wege gefunden“, sagt sie.

