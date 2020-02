LNG – die große Klimalüge?

Neue Studie über Methanausstoff sorgt für Unruhe: LNG als Schiffskraftstoff verursacht im Vergleich zu Marinediesel deutlich höhere Treibhausgas-Emissionen

von Margret Kiosz

13. Februar 2020, 11:44 Uhr

Kiel | Weltweit sind bereits 756 Schiffe unterwegs, die mit dem Treibstoff LNG fahren. Die Kreuzfahrtindustrie bewirbt sie als besonders klimafreundlich. Alleine auf der Meyer Werft in Papenburg sowie im finnischen Turku stehen bis 2024 aktuell 13 Schiffe in den Auftragsbüchern, die mit LNG angetrieben werden sollen. Die Bundesregierung will viel Geld in den Bau einer LNG-Infrastruktur stecken. Geplant ist der Bau eines LNG Port an der deutschen Nordseeküste, wobei auch Brunsbüttel im Gespräch ist.

Doch die jüngsten Erkenntnisse des Forschungsinstituts ICCT, das auch schon den Dieselskandal aufdeckte, stellen die Zukunftsfähigkeit dieser Investitionen in Frage. Das International Council on Clean Transportation (ICCT), das von Lobbyisten unbeeinflusste Forschung betreibt, kommt zu dem Ergebnis, dass LNG als Treibstoff deutlich höhere Treibhausgasemissionen erzeugt als Marinediesel.

LNG – ist die Kurzform für Liquefied Natural Gas. Wird Methan auf minus 162 Grad Celsius heruntergekühlt, verändert es seinen gasförmigen Zustand: es wird flüssig, und verkleinert sich auf ein Sechshundertstel seines Volumens. Derart verdichtet, lassen sich große Mengen in Tankern transportieren und benötigen keine Pipeline.

Der Protest von Bürgerinitiativen in Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven – alles potentielle LNG-Hafenstandorte – bezieht sich bislang vor allem auf Sicherheitsaspekte. Jetzt bekommen die Bedenkenträger durch die ICCT-Studie neue Nahrung.

Das Problem ist nämlich das Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas. Es beeinflusst die Erderhitzung um ein Vielfaches stärker als CO2. Es verbleibt zwar nicht annähernd so lang in der Atmosphäre wie CO2, doch über einen Zeitraum von 20 Jahren erwärmt es den Planeten rund 80 Mal stärker als Kohlendioxid. Alarmierend: Der Methangehalt der Atmosphäre steigt seit 2006 deutlich an, aus bisher unklaren Gründen.

Der ICCT-Bericht untersucht die Treibhausgasemissionen aus Schiffskraftstoffen über den gesamten Lebenszyklus, einschließlich der unbeabsichtigten Freisetzung von extrem klimaschädlichem Methan aus Schiffsmotoren, den sogenannte Methanschlupf. Laut ICCT-Studie führt LNG als Schiffskraftstoff im Vergleich zu Marinediesel zu 70 bis 82 Prozent höheren Treibhausgasemissionen.

„LNG ist heute ein schädlicher Irrweg und taugt auch nicht als Brückentechnologie, wenn der Treibhausgasausstoß gegenüber dem Status Quo sogar ansteigt“, warnt Sönke Diesener, Verkehrsexperte beim Nabu. Die internationale Schifffahrt stoße jetzt schon mehr Treibhausgasemissionen aus als ganze Staaten – auch mehr als Deutschland. Verschiedene Szenarien zeigten, dass der Ausstoß bis 2050 von derzeit 3 Prozent auf 17 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen steigen könne. Wenn Schiffe LNG als Schiffstreibstoff verwenden, könnte der Anteil sogar noch höher ausfallen.

Also alles nur Verschwendung von Steuergeld und der Bau eines LNG-Hafens in Brunsbüttel sogar klimafeindlich? So kategorisch kann man das nicht sagen. Denn die Gewinnung des Gases aus Schiefersänden, wie in den USA, ist nur eine von drei Möglichkeiten – und sicherlich nicht die klimafreundlichste. „LNG aus den USA ist bei den Methanemissionen aufgrund des Fracking natürlich tendenziell schlechter als LNG aus anderen Lieferquellen“, bestätigt Wirtschaft-Staatssekretär Thilo Rohlfs in Kiel. Über das geplante Terminal in Brunsbüttel solle LNG aus verschiedenen Lieferquellen und nicht nur aus den USA importiert werden, sondern auch aus Norwegen oder dem Mittleren Osten, wo das Gas nicht über Fracking gewonnen wird. Allerdings gibt es dabei auch eine politische Komponente. Die USA machen massiv Druck auf die Bundesregierung. Sie soll mit Hinweis auf einen vom russischen Gas unabhängigen Energie-Mix endlich die notwendige Infrastruktur schaffen, damit die großen US-LNG-Tankschiffe ihre Fracht in deutschen Häfen anlanden können.

Die zweite Möglichkeit LNG zu produzieren ist der Einsatz von Biogas, das zunächst einmal Methan bindet, welches durch die Verrottung von Ernteabfällen oder Gülle sonst freigesetzt würde. Allerdings gibt es hier langfristig Mengenprobleme, zumal die Verwendung von Mais als Futter für Biogasanlagen nicht unumstritten ist.

Bleibt als dritte Möglichkeit: der Einsatz sogenannter E-Fuels. Wenn man aus der Atmosphäre gewonnenes CO2 mit per Elektrolyse gewonnenem Wasserstoff verbindet, entsteht wieder Methan als Grundstoff für LNG. Noch wird für die Produktion von E-Fuels sehr viel Energie benötigt.

Doch wenn die aus erneuerbaren Energiequellen stammt – etwa aus Windkraftanlagen an der Westküste, die wegen Netzengpässen sonst stillstehen müssten – sind E-Fuels plötzlich klimaneutral.

Zudem bezweifelt Rohlfs die Angaben zum Methanschlupf in der ICCT-Studie. „Nach unseren Erkenntnissen entweichen nur ein bis zwei Prozent des Methans bei Förderung, Transport und Verwendung direkt in die Atmosphäre.“ Damit habe LNG als Kraftstoff einen klaren Klimavorteil gegenüber Diesel. Zudem arbeite die Industrie daran, diesen Wert weiter zu reduzieren.

Auch bei den Luftschadstoffen Stickoxid oder Feinstaub ist LNG nach Einschätzung des Technologie-Staatssekretärs besser als Diesel, sowohl bei der Nutzung für Lkw als auch bei den Schiffen. „Denn Feinstaub kann fast vollständig vermieden werden, ebenso wie die Emission von Stickoxid. Auch gibt es keine Emission von Schwefeloxid. Die Luftqualität gerade in Hafenregionen und Ballungsräumen wird also deutlich verbessert“, sagt Rohlfs.

Ähnlich argumentiert Tessa Rodewaldt von der Maritimen LNG Plattform in Hamburg. „Die maritime Energiewende muss kommen. Den Einstieg kriegen wir aber nur mit der LNG-Technologie hin, die sofort eingesetzt werden kann, zunächst noch mit natürlich vorhandenem LNG, aber zunehmend auch mit synthetisch hergestelltem, klimaneutralen LNG“. Andere alternative Technologien, wie die Brennstoffzelle, seien wichtig, aber eben noch nicht so weit. „Nachhaltiger muss die Schifffahrt allerdings schon heute werden.“ Laut Kieler Wirtschaftsministerium würde das Terminal später den nahtlosen Übergang zu erneuerbaren Gasen und Wasserstoff erlauben. „Die geplante Gasleitung, die den LNG-Terminal an das vorhandene Leitungsnetz anschließt, kann dann auch für den Treibstoff der Zukunft, nämlich Wasserstoff, genutzt werden“, sagt Rohlfs.