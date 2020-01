Linke unter Gewaltverdacht

Angriff auf SPD-Politiker, der zweijährigen Sohn zur Kita bringt, auf Polizisten, einen Journalisten und eine Freikirche

03. Januar 2020, 15:51 Uhr

Leipzig | Ein Polizist wird in der Silvesternacht in Leipzig schwer verletzt – die Ermittler vermuten: von Linksextremisten. Der Tatverdacht: versuchter Mord. Es ist nicht der einzige Fall innerhalb der vergangenen zwei Wochen. Ins Visier gerieten auch ein Politiker, ein Journalist und eine Kirche.



Die Silvesternacht in Leipzig:

Im alternativ geprägten Stadtteil Connewitz haben mehrere Menschen in der zurückliegenden Neujahrsnacht Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geworfen, hieß es von der Polizei. Einem 38-jährigen Polizisten sei demnach der Helm vom Kopf gerissen worden, bevor er attackiert worden sei. Er verlor das Bewusstsein und musste laut Polizei notoperiert werden.

Was ist das für eine Szene, der die Tat zugerechnet wird? Pauschalurteile seien schwierig, da diese Szene sehr heterogen sei, erklärt Tom Bernhardt vom Landeskriminalamt (LKA) Sachsen. „Wir ermitteln nicht gegen Linke, sondern wir ermitteln gegen Straftäter.“ Bernhardt beobachtet eine Spaltung in ein soziales und ein militantes Lager. Gewalttäter hinterließen kaum Spuren, es würden kaum Absprachen getroffen, welche für die Ermittler nachzuvollziehen wären. Daher würden selten Täter ermittelt. In den vergangenen Monaten waren in Leipzig immer wieder Autos und Baumaschinen in Brand gesetzt worden. Im Herbst hatten Unbekannte – die Ermittler vermuten Linksextremisten – eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma in ihrer Wohnung überfallen und mit Fäusten traktiert. Einen Zusammenhang zu den Vorfällen am Silvesterabend sieht der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, Ricardo Schulz, jedoch zunächst nicht. Die anderen Taten hätten sich gegen Gentrifizierung gerichtet, die Attacke in Connewitz richtete sich unmittelbar gegen die Polizei. Zusammenhänge würden aber geprüft.

Juliane Nagel, in Connewitz direkt gewählte Landtagsabgeordnete der Linken, beobachtet eine „kontroverse Debatte über die Häufung von Anschlägen“ in der linken Szene. Sie kritisiert das „rabiate Vorgehen der Polizei“ in der Silvesternacht und fordert die Polizei zur Deeskalation auf. Die sichtbare Präsenz der Einsatzkräfte werde als Provokation im Stadtteil wahrgenommen.

Eine starke Polizeipräsenz wird von Linken schon immer als Provokation wahrgenommen - Gegenreaktionen folgten häufig, erklärt Martin Döring vom sächsischen Verfassungsschutz. So wohl auch in der Silvesternacht. Döring erklärt sich die Entwicklung und die Konzentration in Leipzig dadurch, dass „Erfolge der Szene mit breiter Wirkung“ weitere Menschen anzögen, die mit Linksextremismus sympathisierten. Leipzig ist deutschlandweit eine Hochburg linksextremistischer Straftäter. Die Gewalttaten nähmen zu, berichtet LKA-Mann Bernhardt.

Während im ersten Halbjahr 2018 laut LKA in Sachsen 361 politisch motivierte Straftaten registriert wurden, waren es in der ersten Hälfte ein Jahr später 600. Allein in Leipzig zählten die Ermittler im vergangenen Jahr 357 politisch links motivierte Straftaten, 135 mehr als 2018. Neben Linksextremismus sei aber auch rechtsextreme Gewalt in Leipzig stark auffällig, sagt der Verfassungsschützer Döring. So randalierten Neonazis und Hooligans im Januar 2016 in Connewitz. 215 Verdächtige wurden ermittelt. Eine starke Gesellschaftsmitte könne Extremismus unterbinden, ist Döring sicher. „Entscheidend ist, dass sich die demokratische Mehrheitsgesellschaft nachdrücklich von allen militanten Erscheinungsformen distanziert“, sagte er. Jeder Extremismus wolle als „Speerspitze der Gesellschaft“ wahrgenommen werden. Wenn die Mehrheit ihn aber als menschenverachtend und gewaltbereit entlarve, würden Extremisten sozial isoliert. Dadurch gebe es auch weniger Nachahmer.



Brandanschlag auf Journalisten-Auto

Auch Journalisten können ins Visier politisch motivierter Gewalttäter geraten. In der Nacht zu Silvester, gegen zwei Uhr, bemerkten Gäste einer Kneipe in Berlin-Wilmersdorf ein Auto, das in Flammen stand. Nutzer ist ein Journalist der Zeitung B.Z., wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Axel Lier, Polizeireporter der Boulevardzeitung, die bei der Axel-Springer-Gruppe erscheint, twitterte, es handele sich dabei schon um den zweiten Anschlag auf den Wagen. „Ihr ändert dadurch nichts, Feiglinge!“, schreibt Lier. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der BMW wurde jedoch laut Polizei fast vollständig zerstört. Durch das Feuer wurden außerdem zwei weitere Autos beschädigt. Staatsschutz und Landeskriminalamt ermitteln. Ein politisches Tatmotiv könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es bei der Polizei. Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes kritisierte auf Twitter: „Inhaltliche Kontroversen dürfen NIEMALS zu Gewalt führen.“



Angriff auf Freikirche

Ausgerechnet kurz nach Weihnachten wurde eine christliche Freikirche Ziel einer Gewalttat. Am 27. Dezember, so zeigen es Videoaufnahmen, zündeten mehrere Vermummte einen Bus an und besprühten den Eingang eines Gottesdienstraumes großflächig mit Farbe. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40 000 Euro. Heinz Reuss vom Pastorenteam der Freikirche „Tübinger Offensive Stadtmission“ (TOS) erklärte, es habe in den vergangenen Jahren mehrere Vorfälle von linksextremer Seite gegen die Gemeinde gegeben. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) verurteilte den Anschlag auf seiner Facebook-Seite als „feige und verachtungswürdig“. Die TOS ist nach eigenen Angaben eine Freikirche und ein Missions- und Sozialwerk mit evangelisch-charismatischer Prägung, das 1990 in Tübingen gegründet wurde und heute aus zwölf Gemeinden, fünf Gebetsdiensten, einem Rehazentrum für Drogenabhängige und vier Häusern für Straßenkinder besteht. Gestern teilte das Polizeipräsidium Reutlingen mit, die Ermittlungen liefen noch. Derzeit wird geprüft, ob ein Bekennerschreiben zu der Tat echt ist.

Eine „Feministische Autonome Zelle“ hatte den Anschlag auf der Internetseite „indymedia“ für sich beansprucht und erklärt, den Kleintransporter der Gemeinde angezündet und das Gebäude mit mit lila Farbe besprüht zu haben. Der Freikirche werden in dem Text „antifeministische Einstellungen“ und eine reaktionäre Grundstimmung vorgeworfen. Deshalb, so die Autoren, habe man auch schon im Frühjahr 2018 einen Ableger der Gemeinde in Leipzig angegriffen. Das Schreiben endet mit dem Aufruf „Macht sie platt!“. Ein Täter wurde bislang nicht festgenommen.



Anschlag auf Politiker-Fahrzeug

Mitte Dezember wurde der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD) auf offener Straße angegriffen. Grote schrieb auf Twitter, als Innensenator müsse er mit derlei Angriffen rechnen. „Aber einen solchen Anschlag bewusst zu verüben, während ich gerade meinen zweijährigen Sohn zur Kita bringe – das ist erbärmlich.“ Maskierte Täter hatten das Fahrzeug des Innensenators kurz nach acht Uhr morgens im Stadtteil St. Pauli mit Steinen und Farbbeuteln beworfen. Verletzt wurde niemand, das Auto des Politikers wurde leicht beschädigt. Das Fahrzeug eines Unbeteiligten, der hinter Grote fuhr, wurde allerdings großflächig von roter Farbe getroffen, Scheiben zerbrachen.

In einem Bekennerschreiben auf „indymedia“ bringt ein anonymer Autor den Anschlag mit dem G-20-Gipfel in Verbindung. Grote hatte in der Vergangenheit unter anderem G-20-Randalierer mit Terroristen verglichen. Auch in diesem Fall übernahm der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen. Sie dauern an.