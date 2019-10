Linde: „Die Ansprüche wachsen“

Handball-Frauen des TSV Nord Harrislee erwarten heute den Tabellen-Zehnten TVB Wuppertal

Avatar_shz von shz.de

18. Oktober 2019, 16:26 Uhr

Harrislee | „Danke an die Zuschauer für die tolle Stimmung und an Shorty und den TSV Nord Harrislee, was Ihr hier auf die Beine gestellt habt. Mit der Unterstützung und der Euphorie seid Ihr zurückgekommen. Dafür ist Nord bekannt. Ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben“, sagte Martin Schwarzwald am 26. Januar diesen Jahres.

Damals war Schwarzwald Trainer des Handball-Zweitligisten TV Beyeröhde-Wuppertal – und sein Team hatte gerade 27:25 beim TSV Nord Harrislee gewonnen. Der Titelkandidat aus dem Bergischen Land hatte beim Aufsteiger gerade noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Neun Monate später ist der TSV Nord Harrislee mit 8:2 Punkten Tabellendritter, der Club aus der Schwebebahn-Metropole mit 4:6 Zählern auf Rang zehn noch auf der Suche nach Konstanz.

„Beyeröhde ist ein ambitionierter Traditionsverein. Sie wollen den vierten Tabellenplatz der vergangenen Saison wiederholen und haben eine sehr routinierte Mannschaft“, so Nord-Trainer „Shorty“ Linde mit Respekt vor den Gästen, die heute um 17 Uhr in der Holmberghalle spielen.

Der aktuelle Tabellenstand der Kontrahenten interessiert den Coach dabei überhaupt nicht. „Wir merken durch den tollen Start, dass die Ansprüche bei den Zuschauern und in der Umgebung wachsen. Doch wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir weiterhin nur mit hundertprozentiger Einstellung überhaupt in den Bereich von Siegen kommen“, so Linde, der 60 Minuten Schwerstarbeit erwartet.

„Sie haben mit Dagmara Kowalska eine neue, aber erfahrene Trainerin auf der Bank und erfahrene Spielerinnen in ihrer Mannschaft. Im linken Rückraum ist Sally Potocki überragend. In der Deckung ist Anna-Lena Tomlik die Führungsspielerin, die zudem am Kreis eine wahre Schraubzange ist“, so Linde, der zwei weitere Spielerinnen hervorhebt: „Michelle Stefes ist zwar Linksaußen, agiert als Allrounderin aber auch im Rückraum. Dort ist Luisa Knippert ebenfalls eine Leistungsträgerin.“

Linde hebt die Ausgeglichenheit im Gästekader hervor und fordert volle Konzentration von seiner Mannschaft: „Wir müssen von Anfang an wach sein und dürfen uns keine Schwächephasen erlauben.“