Lienstädt ragt heraus

Bestenliste: Leichtathlet aus St. Peter-Ording 2019 bester Weitspringer des Landes / Zahlreiche Nordfriesen in der Top Ten

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2020, 17:38 Uhr

Husum | Die Saison 2020 hat begonnen, aber in den ersten Wochen des neuen Jahres werfen die Leichtathleten den Blick immer gern noch einmal zurück. Die Landesbestenliste 2019 des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verbandes (SHLV) ist für Sportler aller Altersklassen stets ein interessanter Gradmesser, um die eigenen Leistungen mit denen der Konkurrenz in Relation zu setzen. In dem Statistikwerk des SHLV sind traditionell die zehn Besten jeder Disziplin und jeder Altersklasse von den Schülern bis zu den Senioren zusammengetragen – einige nordfriesische Asse sind auch 2019 wieder vorne zu finden.

Herausragender Leichtathlet von der Westküste war einmal mehr Marcel Lienstädt. Der 26-Jährige vom TSV St. Peter-Ording ist ungebrochen der beste Weitspringer des Nordens. Zwar konnte Lienstädt seinen Kreisrekord von 2018 (7,62 m) nicht angreifen, aber auch mit seiner Jahresbestleistung von 7,32 Metern führt er die Bestenliste klar an. Seine Schnellkraft zeigte sich auch auf den Sprintstrecken. Über 100 Meter (11,08 Sekunden/3. Platz) und über 200 Meter (22,74/4.) war der Mann von der Nordsee einer der stärksten Schleswig-Holsteiner. Und auch im Kugelstoßen (12,24 m/6.) gab es nur eine Handvoll Männer, die das 7,26 Kilogramm schwere Gerät weiter stoßen konnten.

Gemeinsam mit seinen Teamgefährten Tobias Jöns, Okke Dircks und Boje Dircks bildete Lienstädt eine schnelle 4x-100 Meter-Staffel (45,40 Sekunden), die den sechsten Platz der Bestenliste belegt. Der TSV St. Peter-Ording ist 2019 der nordfriesische Klub mit den meisten Top-Ten-Platzierungen bei Männern und Frauen.

Frithjof Siercks überquerte im Hochsprung ebenso wie sein 16-jähriger Vereinskamerad Karl Scheffels eine Höhe von 1,92 Metern. Beide teilen sich mit drei weiteren Athleten den fünften Platz der Bestenliste, wobei Scheffels der beste U 18-Springer des Landes ist. Okke Dircks ist mit 13,62 Metern der drittbeste Dreispringer zwischen Nord- und Ostsee.

Sabrina Heil kann die 400-Meter-Runde auf der Tartanbahn schon als Jugendliche derzeit schneller rennen als jede andere Nordfriesin. Über 400 Meter Hürden (63,33 Sekunden) platzierte sich Heil im landesweiten Vergleich auf dem vierten Platz und auf der flachen Runde (60,12) belegt die Athletin aus St. Peter-Ording den sechsten Platz. In beiden Disziplinen führt sie die Bestenliste der Jugend U 18 an.

Starke Wurfleistungen präsentierten die Athletinnen vom Bredstedter TSV. Im Diskuswurf sind mit Janne Petersen-Feddersen (37,91 m/4.) und Ines Ernst (34,98/7.) zwei BTSV-Athletinnen in den Top-Ten-Rängen zu finden. Petersen-Feddersen platzierte sich zudem im Kugelstoßen (10,99) auf dem achten Platz. Svea Thamsen belegt im Dreisprung (10,27) den zehnten Platz.

Für die einzige Spitzenposition neben Lienstädt sorgten die Langstreckenläufer des SV Enge-Sande. Thorge Thomsen, der mit seiner Zeit von 2:45:17 Stunden auf dem siebten Platz der Marathon-Bestenliste liegt, bildete zusammen mit Malte Godbersen und Finn Ketelsen (Gesamtzeit: 8:56:08 Stunden) die stärkste schleswig-holsteinische Marathon-Mannschaft. Im Halbmarathon liegt das Trio mit Thorge Thomsen, Björn Nahnsen und Volker Friedichsen auf dem zweiten Platz. Diese Spitzenplätze sind das i-Tüpfelchen auf zahlreiche starke Teamergebnisse des SV Enge-Sande im Jahr 2019.

Karen Paysen vom TSV Langenhorn gehört auch mit 46 Jahren noch zu den schnellsten Frauen des Landes und platzierte sich im 10-km-Straßenlauf (38:27 Minuten) auf dem siebten Platz. In ihrer Altersklasse W 45 ist Paysen ebenso die Nummer Eins wie viele andere Routiniers von der Westküste, die ihre Altersgenossen hinter sich ließen.

Neben den genannten Talenten, die sich unter den besten Männern und Frauen platzieren konnten, gehören viele weitere Nachwuchs-Asse aus Nordfriesland zu den Besten ihrer Altersklasse in ihren Paradedisziplinen – so etwa die Bredstedter Karim Elwawy (M 15), Nina Reincke, Lia Amelie Sievers und Rieke Widderich (alle W 15) sowie Bentje Lukas (W 12) und Joon Levsen (M 10).

Das SHLV-Jahrbuch 2019 kann über die SHLV-Geschäftsstelle für 12 Euro bestellt werden. Im Internet sind die Bestenlisten unter www.shlv.de/statistik/bestenlisten abrufbar.

Die Kreisbestenliste des KLV Nordfriesland ist ebenfalls veröffentlicht und unter www.klv-nordfriesland.de zu finden.