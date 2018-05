Liedertafel bringt den Sommer

Konzert am Sonnabend, 2. Juni, in der Uetersener Museumsscheune

von Klaus Plath

16. Mai 2018, 16:05 Uhr

Freunde guter Chormusik dürfen sich auf ein beschwingtes Sommerkonzert der Groß Nordender Liedertafel freuen. Am Sonnabend, 2. Juni, um 19 Uhr tritt der gemischte Chor in der Uetersener Museumsscheune in Langes Tannen, Heidgrabener Straße, auf. Zusammen mit ihrem neuen Chorleiter Michel Preiß, einem angehenden Musikwissenschaftler, der auch die Tornescher E-Singer und die Gruppe „Elbvocal“ leitet, haben die Sänger ein anspruchsvolles, breit gefächertes Programm erarbeitet.

Mit Titeln wie beispielsweise den Volksliedern „Maigrön“ und „Ein Zeisig“, dem Folk- und Kirchenlied „Irischer Segen“ sowie den Songs „Die Welt ist voller Wunder“ und „Schuld war nur der Bossa Nova“ wird der Chor seinem Publikum beschwingte anderthalb Stunden präsentieren. Der Eintritt ist frei.