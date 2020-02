Leyhe stiehlt Pechvogel Geiger die Show

Avatar_shz von Holger Loose

02. Februar 2020, 16:02 Uhr

Sapporo | Als Stephan Leyhe schon die Siegerehrung genoss, konnte auch Karl Geiger wieder lächeln. „Glückwunsch Stephan, das hast du dir sehr verdient“, sagte der vom Winde verwehte Geiger, der den Verlust des Gelben Trikots an Stefan Kraft schnell abgehakt hatte. Viel lieber freute sich der Skisprung-Vizeweltmeister im fernen Sapporo über den zweiten Platz seines Teamkollegen, der endlich für seine starken Leistungen belohnt wurde. „Es ist eine Weile her, dass ich auf dem Podium gestanden habe. Mein zweiter Sprung war richtig gut“, sagte Leyhe, der sich gestern nur dem überragenden Ex-Weltmeister Kraft aus Österreich geschlagen geben musste. Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere flog Leyhe auf das Treppchen. „Das Wochenende hier hat richtig Spaß gemacht“, sagte Leyhe, der tags zuvor bereits Fünfter geworden war. Geiger haderte auf der Okurayama-Schanze dagegen an beiden Tagen mit den Bedingungen, die Ränge elf und fünf kosteten ihn die Führung im Gesamtweltcup.