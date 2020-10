Lewandowski ist Europas Bester – Flick Trainer des Jahres

Avatar_shz von Matthias Wohlrab

01. Oktober 2020, 18:37 Uhr

Nyon | Große Ehre für Bayern Münchens Ausnahmestürmer Robert Lewandowski (Foto/li.): Der Kapitän der polnischen Nationalelf ist zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden. „Ich bin sehr dankbar, sehr stolz und sehr glücklich“, sagte der Superstar sichtlich bewegt. „Wenn man hart arbeitet und dann diesen Preis bekommt, ist das etwas ganz Besonderes.“

Der 32-Jährige setzte sich bei der Wahl vor seinem Münchner Teamkollegen Manuel Neuer und Kevin De Bruyne (Manchester City) durch. Lewandowski war in der Triple-Saison der Bayern in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League gleichermaßen überragend, in 47 Pflichtspielen erzielte er 55 Treffer.

Die Münchner räumten nicht nur in Person von Lewandowski ab: Bayern-Coach Hansi Flick (Foto/re.) setzte sich gegen Jürgen Klopp (Liverpool) und Julian Nagelsmann (Leipzig) durch und wurde als Trainer des Jahres geehrt. Zudem wurde Neuer als bester Torwart der „Königsklasse“ ausgezeichnet, Joshua Kimmich als bester Defensivspieler, Lewandowski als bester Stürmer.

Die Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres gewann die Ex-Wolfsburgerin Pernille Harder (Dänemark) vom FC Chelsea.