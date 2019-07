Leidenschaftliche Innigkeit

Zweites SHMF-Konzert in Rellingen: Violinistin Janine Jansen und ihre Freunde zwischen Wohlklang, Tragik und Spiritualität

29. Juli 2019, 16:00 Uhr

Rellingen | „What time is it?“ Der Feinschliff für Schulhoff, Brahms und Dvorák lässt die Zeit vergessen. Violinistin Janine Jansen, weltweit gefeierter niederländischer Superstar, mit „eigener Stimme, eigenen Gefühlen“, wie sie von sich sagt, brennt. Bis kurz vor Konzertbeginn in der noch leeren Rellinger Barockkirche wird gerungen um das Optimum. Um Dynamik. Um die Note hinter den Noten.

JJ & Friends beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) – das sind Gregory Ahss (Violine), Amihai Grosz (Viola), Göttergatte Daniel Blendulf und Jens Peter Maintz (beide Violoncello) sowie Denis Kozhukhin am Klavier. Wahre Freunde und wahre Charaktere. Tief nachdenklich. Mit großer Intensität, mit leidenschaftlicher Innigkeit und überbordender Intelligenz in der Interpretation.

Nicht zu vergessen: mit einer riesigen Portion Humor. Das steht ihr gut, der kühnen 41-Jährigen, die alles gibt. Mit temperamentvollem Körpereinsatz. Sie schafft es mit großer Sicherheit, die Tragik und Dramatik in den „Fünf Stücken für Streichquartett“ (WV 68, 1923) des Tschechen Erwin Schulhoff (1894-1942) durch Ernsthaftigkeit zu unterstreichen. Dadurch wird dieses moderne Werk, mit gewollter Wucht expressionistisch-experimentell, ein nachdenklich durchdrungenes Opus Musik. Es vibriert auf dem Podium, diese Spannung überträgt sich auf die mehr als 600 gebannt Lauschenden in den Kirchenbänken. Einer davon ist SHMF-Chef Dr. Christian Kuhnt.

Schnitt. Kurzes Durchatmen. Es folgt Johannes Brahms (1833-1897), „Klavierquartett Nr. 3 c-Moll, op. 60“. Vom Meister über Jahre erdacht und erfühlt und 1875 schließlich vollendet. Es steckt viel der Mensch Brahms darin: Von unerfüllter Liebe zu Clara Schumann ist die Rede. Aber auch die Bewunderung für Beethoven und Anlehnungen an Mendelssohn Bartholdy lassen sich in der Schöpfung entdecken. Diesen Brahms - mit Wohlklang, Wärme und Versöhnlichkeit – hebt Jansen, souverän und begnadet, geschickt ab vom gewaltigen „Schulhoff-Opener“. Vitalität und Selbstversunkenheit stehen sich gegenüber. Maestra zeigt schon mal offene Wut und lenkt zugleich die Bahnen wieder in dramatische Stille. Meisterhaft.

Die folgende Pause ist gefühlt zu lang. Das Glöckchen zur Rückkehr in den Rellinger Barock-Tempel aus Mozarts Geburtsjahr 1756 wird sehnsüchtig erwartet. Längst sind JJ & Friends subkutan. Eine Droge. Das finale „Klavierquintett A-Dur, op. 81“ vom Schulhoff-Landsmann Antonin Dvorák (1841-1904) mutiert zum leidenschaftlichen Fixstern. Zum feierlichen Festival-Abdruck der diesjährigen Porträtkünstlerin, der „artista in residence“. Bis zum vierten Satz Finale. Allegro, bei zunehmendem Dämmerlicht im strahlenden Hochsommer, wird nochmal alles, artistisch eben, abgerufen.

Die Eleganz in der Tonführung des Ensembles ist unbeschreiblich. Sie ist gepaart mit tiefer Aufrichtigkeit für die Form. Lebenserfahrung und Persönlichkeit der Interpreten kommen hier voll zur Geltung. Die vermeintliche Zurschaustellung von grandioser Technik aller wird in gleichem Atemzug durch Spiritualität, Innigkeit und Stimmungsmalerei abgelöst.

Und Janine Jansen? Sie ist so dankbar uneitel, von so ansteckendem Lebensoptimismus – sie ist so gar nicht der unnahbare Superstar, der Bühnenfokus. Sie strahlt. Ihre Stradivari „Rivaz – Baron Gutmann“ von 1707 strahlt. „What time is it?“ Vergessen.