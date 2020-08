Leichtverletzte bei Autounfall

Avatar_shz von shz.de

31. August 2020, 20:00 Uhr

Holm/Wedel | Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend, 29. August, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Eine Wedelerin wollte auf der Bundesstraße 431 aus Holm kommend mit ihrem Ford Fiesta nach links in die Straße Sauernbeeksweg abbiegen. Dieses Manöver wurde nach Mitteilung eines Polizeisprechers von einem nachfolgenden Wedeler übersehen, der mit seinem Subaru Forester den Fiesta touchierte und durch den Aufprall nach rechts in den Graben fuhr. Die beiden Fahrer wurden mit Rettungswagen verletzt ins Krankenhaus Hamburg-Rissen gebracht. An den Autos entstand nach Polizeiangaben Totalschaden.