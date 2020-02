Leichtes Spiel für den TSV Hürup

34:17-Heimsieg gegen den TSV Weddingstedt

Avatar_shz von Jan Wrege

02. Februar 2020, 19:59 Uhr

Hürup | Der TSV Hürup ließ dem TSV Weddingstedt in der Handball-Oberliga keine Chance: Mit 34:17 (18:11) siegte die Mannschaft von Trainer Christian Lutter ungefährdet. „Wieder einmal eine starke Mannschaftsleistung, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen“, befand Lutter nach dem Schlusspfiff.

Dennoch hatte er für Mats Jensen und Norman Louwers ein extra-Lob. „Mats und Norman haben stark gekämpft und die Mannschaft mitgezogen“, so Lutter.

Ohne die beiden Top-Torschützen Ove Jensen (Damuen gebrochen) und Philipp Hinrichsen (krank) wurden die Weichen früh auf Sieg gestellt. Beim 7:2 (11.) war schon klar, in welche Richtung das Spiel laufen würde. Den Gästen fehlte es an Durchschlagskraft im Angriff und Ideen gegen die starke Defensive der Hüruper. Auch die frühe Rote Karte gegen Sidan Lausen (23., dritte Zeitstrafe) änderte nichts an der Defensivleistung. Im Angriff blieb Hürup geduldig und hatte mit Julian Fintzen einen Schützen für die einfachen Tore.

Mit dem Start in die zweite Hälfte brach Hürup jeglichen Widerstand der Gäste. Norman Louwers erzielte die erste Zehn-Tore-Führung (21:11, 35.) und der reaktivierte Niels Jensen traf per Dreher zum 26:12 (43.).

Den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt nur ein Treffer in der zweiten Hälfte geglückt. Mit ein Grund war hier auch Mehmet Ataman im Hüruper Tor, der zur zweiten Hälfte kam und eine starke Leistung zeigte. So brachte Hürup den Sieg sicher ins Ziel. „Die Mannschaft macht das richtig gut. Ausfälle kompensiert, starke Moral und Zusammenhalt“, freute sich Lutter.

TSV Hürup: Lübker, Ataman – Andersen (3), Luca Kurth (3), Louwers (3), Lausen, Ewers (2), Hauenstein, Mats Jensen (6), Fintzen (5), Niels Jensen (3), Lasse Kurth (9/5)