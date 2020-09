Lebensmittelreste sollen im Container bleiben

Rege Debatte um Verschwendung von Lebensmitteln im Landtag / Grüne für eigene Landesregelung

24. September 2020, 19:47 Uhr

Kiel | Kirsten Eickhoff-Weber reicht es. „Seit Jahren reden wir hier immer wieder darüber, was man gegen die Verschwendung von Lebensmitteln tun kann – passiert ist nichts“, sagt die SPD-Abgeordnete im Landtag – und fordert endlich eine Strategie der Regierung.

Die Jamaika-Fraktionen können sich am Ende dazu durchringen, darüber in den zuständigen Ausschüssen zu beraten – genauso wie über den Antrag des SSW, das so genannte Containern zu legalisieren. ,,Andere Länder machen es vor, und hier bei uns wird vor Gericht gestritten, wem die Lebensmittel im Müll gehören. Daher brauchen wir als ersten Schritt rechtliche Rahmenbedingungen, die die Lebensmittelrettung, als Zugriff auf private Grundstücke und Infrastruktur ermöglichen“, sagt der Abgeordnete Christian Dirschauer.

Der Koalition geht das zu weit. „Wir lehnen das Containern ab“, sagt die CDU-Abgeordnete Anette Röttger. Und ihr FDP-Kollege Jan Marcus Rossa ist der Meinung, dass das Legalisieren des Containerns ein Eingriff in die Eigentumsordnung ist. „Das könnte wie Enteignung wirken“, sagt Rossa, der für „mildere Mittel“ wirbt – etwa Anreize zu schaffen, damit Lebensmittel nicht im Müll landen.

Da ist auch Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) dabei, der darauf hinweist, dass Containern an sich kein Straftatbestand ist. „Es geht nicht allein um die Frage Diebstahl ja oder nein. Was ist zum Beispiel mit dem möglichen unbefugten Betreten von Grundstücken, was wäre mit dem Aufbrechen eines Schlosses oder dem Durchschneiden eines Zauns?“, fragt der CDU-Politiker.

Dass das Problem komplex ist, erklärt Burkhard Peters in einem juristischen Vortrag. Der Grüne ist gegen eine „sinnlose Bundesratsinitiative wie sie der SSW fordert“. Statt dessen empfiehlt er Claussen, der Staatsanwaltschaft eine Generalanweisung zu erteilen, in Container-Fällen von der Strafverfolgung abzusehen. So könne man das Problem im Land pragmatisch lösen.

Claussen hält davon allerdings nichts. Es sei hochgradig problematisch, Staatsanwaltschaften anzuweisen, geltendes Recht nicht umzusetzen. Die seien auch so in der Lage ordentlich zu entscheiden.

Ganz zum Schluss meldet sich dann die SPD-Abgeordnete Sandra Redmann zu Wort und fordert erneut schnelle Lösungen, denn: „Es ist doch wohl klar, dass kein Mensch gern über einem Container hängt, um Lebensmittel herauszuholen.“