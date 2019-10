Lauter Protest gegen Lucke

Empfang mit Hip-Hop und Rockmusik – AfD-Mitgründer und Volkswirtschaftler muss Vorlesung abbrechen

16. Oktober 2019, 13:40 Uhr

Hamburg | High Noon an der Hamburger Uni. Pünktlich für 12 Uhr hatte AfD-Mitgründer und Professor für Volkswirtschaftslehre, Bernd Lucke, gestern seine Wiederantrittsvorlesung im altehrwürdigen Hauptgebäude angesetzt. Das trockene Thema: „Makroökonomie II“. Doch schon ab 10 Uhr füllte sich der Vorplatz an der Edmund-Siemers-Allee mit Studierenden, die gegen die Rückkehr des 57-jährigen Wissenschaftlers in Forschung und Lehre protestierten. Zu der Kundgebung „Lucke lahmlegen – keine Lehre am rechten Rand“ hatte der Allgemeine Studenten-Ausschuss aufgerufen. Der AStA wirft Lucke vor, er trage „Mitverantwortung für die heutigen gesellschaftlichen Verwerfungen in Deutschland“.

Hip-Hop und Rockmusik wummern aus einem Lautsprecher auf den Stufen des Hauptportals. Einige Studenten steigen auf Leitern und befestigen ein Transparent am Kalksandstein des 1911 von dem Reeder Edmund Siemers gestifteten Gebäudekomplexes. Auf dem Banner prangt die mit einem Gendersternchen verzierte Aufschrift „Keine Plattform für Wegbereiter*innen der AfD“. Auf einem anderen Transparent wird Lucke als „geistiger Brandstifter“ bezeichnet.

Eine stichprobenartige Umfrage unter den mehreren Hundert Teilnehmern der Demonstration ergibt, dass die Lucke-Gegner wohl unter sich sind. „Wir sind geschockt darüber, dass Lucke wieder Vorlesungen hält. Auch wenn er sich vom Rechtsradikalen distanziert hat – ich nehme ihm das nicht ab“, sagt die Lehramtsstudentin Merle Lütje (29). Und Lina Mulder (27), die ihr Psychologie-Studium gerade beendet hat, meint: „Er ist zwar kein Rassist, war aber der Ursprung der AfD, von deren Gedankengut er sich nicht ausreichend distanziert hat.“ Das findet auch Kommilitone Malte Schöning (24): „Wir brauchen an der Uni Professoren, die für Freiheit und Gleichheit stehen und keinen Lucke, der auf dem rechten Auge mehr als blind ist.“

Das kritisiert auch der Hamburger AStA, der sich aus linken Gruppen unter dem Vorsitz des Jungsozialisten Karim Kuropka (32) zusammensetzt. In einem Flugblatt wird auch die von Lucke propagierte „marktradikale neoliberale Lehre“ angeprangert: „Bernd Lucke vertritt als Wirtschaftswissenschaftler ein Modell, welches einen schlanken Staat, den weiteren Abbau der Sozialsysteme und noch freiere Märkte fördert.“ In seiner Rede wirft Kuropka Lucke vor, in dessen AfD-Zeit auch um Verbündete am rechten Rand geworben zu haben, um Wählerstimmen zu bekommen: „Er hat seinen Anteil an der Verrohung der AfD.“

In einer Mail an diese Zeitung bezeichnet Lucke die Vorwürfe des AStA als „eindeutig falsch“. Zum Beweis seiner lauteren Gesinnung verschickte Lucke kürzlich eine 27-seitige Dokumentation. Darin listet er minutiös seine Aktivitäten als AfD-Sprecher in den Jahren 2013 bis 2015 gegen rechte Umtriebe in seiner damaligen Partei auf und bedauert, dass sich der „nationalkonservative Flügel“ in der Partei durchgesetzt habe. Lucke betont, er habe den AStA bereits vor zwei Wochen zu einem Gespräch eingeladen, zu dem es aber nicht gekommen sei. Das Treffen finde nun am 17. Oktober statt.

Unterstützt werden die Studierenden von der Gruppe „Omas gegen Rechts“, die ihren „Quotenopa“ Hans Brüning (65) für sich sprechen lässt: „Luckes AfD hat den Extremisten einen parlamentarischen Arm gegeben und ein Klima geschaffen, in dem Menschen wie Walter Lübcke erschossen werden und versucht wird, Synagogen zu stürmen.“

Als Lucke gegen Mittag seine Vorlesung beginnt, ist der für 320 Personen ausgerichtete Hörsaal hoffnungslos überfüllt. Transparente werden ausgerollt, Sprechchöre intonieren „Verpiss dich“. Lucke bricht ab, muss sich eines Hagels aus Papierkugeln erwehren und wird nach einem Gedränge von Polizisten aus dem Hörsaal auf die Straße geführt.