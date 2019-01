von Bernd Ahlert

25. Januar 2019, 20:39 Uhr

Schüler-Protest für Klimaschutz

In Zeiten von Pisastudie und Unterrichtsausfall mag es unsinnig erscheinen, wenn Schüler der Schule fernbleiben, um an einer Demonstration für mehr Klimaschutz teilzunehmen. Und ist es nicht einfach eine tolle Ausrede für die, die sowieso keine Lust auf Schule haben? – Nein! Die Erwachsenen haben geredet und diskutiert, geändert hat sich viel zu wenig!



Die Klimauhr tickt, und die Schüler wollen Aufmerksamkeit – Aufmerksamkeit für ihren Planeten. Diese bekommen sie nun mal nur durch ungewöhnliche Maßnahmen. Hätte sich Greta Thunberg an einem Samstagnachmittag mit einem Plakat vor das schwedische Parlament gesetzt, hätte dies sicherlich keine Schlagzeilen in der ganzen Welt ausgelöst. Sie wählte einen ungewöhnlichen Weg, dem viele Schüler jetzt weltweit folgen, denn wir sind vielleicht die letzte Generation, welche es noch schaffen kann, den rapide fortschreitenden Klimawandel abzubremsen. Und was nützen geschichtliche Fakten oder mathematische Formeln, wenn unsere Zukunft auf diesem Planeten noch nicht einmal gesichert ist? „There is no planet two“, steht auf vielen der Plakate, die sie in die Höhe halten, und damit haben sie Recht.

Also lasst uns handeln, jetzt!