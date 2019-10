Lasergewehre an der Schule?

Schützenkorps beantragt Zuschuss für Schieß-Kurse an der Offenen Ganztagsschule – Abstimmung steht im Fachausschuss an

Anja Werner

30. Oktober 2019, 13:05 Uhr

niebüll | Waffen in der Schule – das ist ein heikles Thema und ein Problem, das sich in den vergangenen Jahren besonders an sozialen Brennpunkten extrem verschärft hat. An diesen werden regelmäßig die Taschen und Jacken der Schüler auf Messer und Waffen durchsucht, bevor sie das Schulgebäude betreten dürfen. Von solchen Verhältnissen ist das nördliche Nordfriesland zwar noch weit entfernt. Dennoch fiel die Reaktion auf einen Antrag des Nordfriesischen Schützenkorps (NFSK) mit Sitz in Niebüll während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Soziales spürbar verhalten und skeptisch aus.

„Für uns und unsere Schule undenkbar“, sagte Annett Lentfer, Leiterin der Alwin-Lensch-Schule, in dessen Räumlichkeiten der Ausschuss tagte. Gemeint ist der vom Schützenkorps beantragte Zuschuss zur Beschaffung von Lasergewehren. Mit solchen Gewehren bietet der älteste in Niebüll ansässige Verein an der Offenen Ganztagsschule (OGS) das so genannte Lichtpunktschießen für die Gemeinschaftsschule und die Friedrich-Paulsen-Schule an. Letztlich schon ein Schießen, aber ohne Munition, teilen die Antragsteller mit.

Es geht dabei nur um knapp 1000 Euro. Doch mit Blick auf die im Ausschuss geäußerte Skepsis und auch Unwissenheit beschloss das Gremium, Vertreter des Traditionsvereins in die kommende Sitzung zur Erläuterung einzuladen. Dies ist nun für kommenden Dienstag, 5. November, vorgesehen. „Ich kann alle Bedenken zum Thema Waffen in der Schule gut verstehen, es gibt aber wie immer auch eine zweite Seite“, sagt Ausschussvorsitzender Bernd Neumann (CDU). Denn: „Die OGS ist für das Schützenkorps eine wichtige Gelegenheit, um neue Mitglieder zu werben, die dringend benötigt werden.“ Der Traditionsverein, der seit Generationen ein dreitägiges Fest in der Stadt ausrichtet, habe in jüngster Vergangenheit viele Mitglieder verloren.

Das Lichtpunktschießen sei ein Konzentrationssport, der derzeit von 15 Jugendlichen an der OGS regelmäßig wahrgenommen wird, teilt das NFSK mit, das sich während der Sitzung auch vorstellen möchte. Alle Interessierten sind zu diesem Ausschuss, der um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses beginnt, willkommen.

Materiell sei der Verein nicht auf Rosen gebettet. Daher könne die nötige Investition von 4900 Euro für neue Lasergewehre und einen Laptop nicht allein gestemmt werden. Der Landessportverband habe bereits eine 20-prozentige Förderung zugesagt. Eine Unterstützung in vergleichbarer Größenordnung erhofft sich der Verein nun auch von der Stadt Niebüll. „Ein schwieriges Thema, es wird sicher keinen einstimmigen Beschluss geben“, sagt Bernd Neumann mit Blick auf die Beratungen in der CDU-Fraktion.

Die SPD befürwortet den Antrag des Schützenkorps, teilt Fraktionschef Thomas Uerschels mit. Denn: „Es geht hier weder um eine Verharmlosung von Waffen, noch um eine Verherrlichung des Schießens.“ Die Fragestellung erinnere schnell an die Debatte rund um so genannte Killerspiele. Dabei gelte digital wie analog: „Wer heute mit einem Lasergewehr schießt, ist nicht der Attentäter von morgen.“ Es sei unter Sportschützen klar, dass nicht auf menschliche oder animalische Abbildungen geschossen wird. Es handele sich um Sport. Diesen zu fördern, könne und müsse das Ziel einer Stadt sein.