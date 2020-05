Lange Wartelisten: Zu wenig Plätze für Kurzzeitpflege

Avatar_shz von Frank Albrecht

10. Mai 2020, 14:23 Uhr

Kiel | Viele Senioren benötigen nach einem Krankenhausaufenthalt vorübergehend Pflege. Doch die Plätze für Kurzzeitpflege sind rar. Die AOK will sich deshalb dafür einsetzen, die Kurzzeitpflege in Reha-Einrichtungen in Schleswig-Holstein auch nach der Corona-Krise fortzusetzen. „Damit können wir die angespannte Lage deutlich entschärfen und unkompliziert rasch zusätzliche Kurzzeitpflegeplätze schaffen“, erklärt AOK-Vorstandschef Tom Ackermann.

Seit Jahren ist ein Rückgang der Kurzzeitpflegeplätze zu verzeichnen. Bislang durfte diese Leistung nur in speziellen Kurzzeitpflege-Einrichtungen und in Pflegeheimen durchgeführt werden.

Die aktuelle Corona-Pandemie hat die Situation für die Betroffenen und deren Angehörige noch einmal deutlich verschärft. Deshalb wurden Reha-Einrichtungen, durch das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz zunächst befristet bis zum 30. September, aufgefordert und gebeten, Kurzzeitpflegeplätze vorzuhalten und die Kapazitäten von Krankenhäusern für Patienten mit pflegerischem Nachversorgungsbedarf zu entlasten. Viele Einrichtungen haben bereits großes Interesse signalisiert, auch nach dem 30. September diese Aufgagen übernehmen zu wollen.

„Wir müssen Kurzzeitpflege auch inhaltlich neu denken, die Behandlungsqualität von Pflegebedürftigen steigern, indem wir Ressourcen stärken. Dauerhaft müssen wir zu Kurzzeitpflege-Einrichtungen mit multi-professionellen Teams statt eingestreuten Betten kommen“, so der AOK-Chef. Denkbar sei sogar auch, Krankenhausbetten vorübergehend für Kurzzeitpflege-Patienten zu nutzen. Die Kurzzeitpflege ist für die Versorgung geriatrischer Patienten gerade beim Übergang von der stationären Krankenhausbehandlung in eine pflegerische Versorgung unverzichtbar.

Momentan haben die Heime lange Wartelisten , weil die Plätze an DauerpflegeBewohner vergeben wurden. Es besteht nämlich keine flächendeckenden Pflegebedarfs-Planungen. Das originäre Ziel der Kurzzeitpflege, Pflegebedürftigen nach einem zeitlich begrenzten Aufenthalt in einem Pflegeheim wieder nach Hause zu entlassen, wird oft nicht erreicht. Das zeigen Auswertungen der AOK: Mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen wechselt von der Kurzzeitpflege in die vollstationäre Dauerpflege.