„Lange Reihe“ wird gesperrt

von Rieke Beckwermert

12. Juli 2019, 11:27 Uhr

Kiel | In der Straße Lange Reihe in der Kieler Innenstadt muss das Tiefbauamt mehrere Hausanschlusskanäle erneuern. Gebaut wird von Mittwoch, 17. Juli, bis voraussichtlich zum 6. September in mehreren Abschnitten. Das teilt die Stadt mit. Für die Dauer der Bauzeit wird die Lange Reihe für den Verkehr voll gesperrt. Da so lange die Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird, haben Verkehrsteilnehmer vom Ziegelteich oder über die Straße Europaplatz freie Zufahrt bis zur Baustelle. Diese Arbeiten an den Schmutz- und Regenwasseranschlusskanälen finden im Vorwege von Straßenbauarbeiten statt: 2020 soll die Lange Reihe ausgebaut werden.