Landtag will freie Presse stärken

Große Debatte zur Freiheit der Medien im Parlament

Avatar_shz von Frank Albrecht

08. Mai 2020, 20:12 Uhr

Kiel | Im Prinzip waren sich gestern alle Redner im Landtag einig: Angriffe auf Journalisten sind immer auch Angriffe auf die Demokratie und die Meinungsfreiheit. Gerade in Krisenzeiten sei eine unabhängige und seriöse Berichterstattung von unschätzbarem Wert. Doch vor allem private Zeitungs- und Zeitschriftenverlage würden trotz steigender Auflage und Zugriffszahlen auf mobile Angebote unter der Corona-Pandemie leiden, da der Anzeigenmarkt eingebrochen ist.

Die Abgeordneten beauftragten den Innen- und Rechtsausschuss des Landtags, ein Konzept zu erarbeiten, wie Verlagen geholfen, Medien- und Meinungsvielfalt in Schleswig-Holstein erhalten werden kann. Voraussichtlich in der September-Sitzung des Landtags soll die Regierung zudem einen Bericht zur Lage der Medien in Schleswig-Holstein vorlegen.



Rolle der freien Presse betont „Angriffe auf Journalisten sind Angriffe auf uns alle“, erklärte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner gestern zu Beginn der emotionalen, fast einstündigen Debatte. Die Sozialdemokraten hatten das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Die „bemerkenswerte Meinungs- und Medienvielfalt“ in Deutschland müsse erhalten bleiben, forderte der Oppositionsführer: „Das ist Teil der Daseinsvorsorge, der gerade in der Krise seinen Wert zeigt.“ Kein Demokrat dürfe daher ein Interesse am Zeitungssterben haben.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, in Corona-Zeiten seien viele Berufsgruppen gelobt worden, die Journalisten habe man jedoch vergessen. Sie hätten „Großartiges geleistet“ und seien beim Bewerten und Einordnen von Nachrichten bis über ihre Belastungsgrenzen hinaus gegangen, erklärte der Regierungschef und dankte allen Journalisten, die in den vergangenen Wochen berichtet haben. Besonders deutlich distanzierte sich Günther von Äußerungen des AfD-Abgeordneten Volker Schnurrbusch, der zuvor insbesondere den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als „Verkündigungsorgan der Regierung“ bezeichnet hatte. „Das waren fünf Minuten Schmährede gegen Journalisten, das war eine Beleidigung des Parlaments. Es ist unerträglich, was sie hier formuliert haben“, so Günther.

Neue Finanzierungsmodelle gefordert Qualitätsjournalismus kostet Geld, auch hier waren sich die Abgeordneten einig. „Ohne einen freien und unabhängigen Journalismus kann eine freiheitliche Grundordnung nicht bestehen. Wir, die Regierenden, brauchen eine Kontrolle, auch wenn wir uns manchmal darüber ärgern“, erklärte die Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben und fügte hinzu: „Wenn es weiter einen investigativen Journalismus geben soll, muss es neue Modelle geben, wie das finanziert wird.“

Lars Harms, SSW-Chef im Landtag, brachte dazu das dänische Vorbild ins Spiel. Im Nachbarland gibt es staatliche Zuschüsse für die Zustellung von Zeitungen. Dänische Medien könnten diese bekommen, ohne dass der Staat Einfluss auf die journalistischen Inhalte nimmt, so Harms.



Verantwortung angemahnt Allerdings forderten sowohl der Ministerpräsident als auch der Oppositionsführer, dass Journalisten ihrer Verantwortung gerecht werden. Günther erklärte mit Blick auf den Pressekodex, dass Journalisten sich an diese Regeln halten müssten, etwa ihre Quellen nicht preisgeben dürften. „Viele Journalisten in Schleswig-Holstein halten sich daran“, so der Regierungschef.

Auch Stegner betonte, Politiker müssten jenseits von offiziellen Pressekonferenzen ohne Block und Stift Umgang mit Journalisten haben. „Dabei gelten zwei Regeln: Der Politiker darf keine geheimen Informationen verraten und der Journalist schützt seine Quellen.“ Letzteres werde zum Problem, wenn im Zuge von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vertrauliche Kommunikation mit Journalisten quasi als Beifang ausgewertet werde und auszugsweise in Form eines Berichts seinen Weg in die Landespolitik finde. „Das ist eine Breitseite gegen Quellenschutz und investigativen Journalismus, die uns allen zu denken geben sollte und bei der es dringend der Aufklärung bedarf.“ Es habe seine guten Gründe, dass Journalisten Berufsgeheimnisträger sind, so Stegner.

Hintergrund der Diskussion ist die Entlassung von Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Günther hatte das Aus damit begründet, der Minister habe sich unwahr zu Kommunikation mit einem Kieler Journalisten und einem Polizisten geäußert.

Gegen den Beamten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des Geheimnisverrats, weil er Polizeiinterna an den Journalisten durchgestochen haben soll. Der wiederum soll ihm WhatsApp-Nachrichten des Ministers weitergeleitet haben.