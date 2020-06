Landrat Reinhard Sager will Monika Heinold ans Geld

Landkreistag rechnet mit Einnahmeverlusten von einer halben Milliarde Euro und fordert mehr Unterstützung vom Land.

05. Juni 2020, 19:45 Uhr

Kiel | Jährlich 130 Millionen Euro sparen die Kommunen im Land, da der Bund mit dem Konjunkturpaket künftig 75 Prozent der Kosten am Wohngeld beteiligt. Weitere 170 Millionen Euro will Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) für die Kommunen bereitstellen, um Ausfälle bei der Gewerbesteuer abzufedern.

Für Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU), zugleich auch Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages (SHLKT) kann dies aber nur ein Anfang sein. „Die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft entlastet die Kommunen dauerhaft und strukturell. Gerade in Schleswig-Holstein hilft uns diese Form der Unterstützung weitaus mehr als die Übernahme von Altschulden“, so Sager am Freitag.

Land müsse nachlegen

Auch die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle und die finanzielle Unterstützung des ÖPNV seien dringend benötigte Hilfen. Allerdings betonte der CDU-Politiker, der Bund habe „seine Hausaufgaben gemacht und einen wichtigen Beitrag geleistet – jetzt muss das Land nachlegen!“

Sager geht davon aus, dass den Kommunen in einem Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro gegenüber den bisherigen Planungen fehlen werden. „Wenn wir den Kommunalen Finanzausgleich und die kommunalen Haushalte nicht stabilisieren, fallen die Kommunen als Konjunkturmotor aus und Angebote müssen reduziert werden“, erklärte Sager.

Obwohl eine Einigung mit dem Land noch nicht in Sicht sei, zeigte sich Präsident des Landkreistages nach der SHLKT-Mitgliederversammlung zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass Land und Kommunen den Schulterschluss hinbekommen, so wie wir auch bisher gemeinsam gut durch die Krise gekommen sind“, so Sager.

Ein Knackpunkt dürfte die vom Land geforderte Rückzahlung von wegen des Konjunkturabsturzes „zuviel“ ausgereichten Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich 2020 in Höhe von 218 Millionen sein. Dazu forderte der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Kai Dolgner, diese Summe nicht auf einen Schlag in Rechnung zu stellen. „Sonst geht es nämlich mit Wumms für die Kommunen mit Bleigewichten über die Klippe“, so Dolgner.

Mit dem Strecken von Sonderbelastungen würde sich die Ministerin seit der Übernahme der HSH-Schulden ja auch auskennen. „Ich erwarte bei der Hilfe für die Kommunen, die unser aller Daseinsvorsorge sichern, mindestens so viel Kreativität wie bei der Abwicklung von Spekulationsschulden“, so Dolgner.

Dagegen erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Ole-Christopher Plambeck: „Die Einmütigkeit der elf Kreise auf der Mitgliederversammlung unterstreicht ihre Leistungsfähigkeit. Diese haben sie auch bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gezeigt und tun dies noch immer. Das Land hat dabei bereits die Gesundheitsämter mit mehreren Millionen Euro unterstützt und die Elternbeiträge für Kita und Schule übernommen.“

Damit habe sich das Land seiner Verantwortung bewusst gemacht, so der CDU-Finanzexperte. Aber auch das Land habe schwere Lasten aufgrund der Pandemie zu tragen. „Trotzdem wollen wir mit den Kommunalen Landesverbänden zu einem Schulterschluss kommen. Ich bin mir sicher, dass uns das gelingt“, so Plambeck