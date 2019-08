Landfrauen im Garten

von Anja Werner

06. August 2019, 14:49 Uhr

leck | Am Freitag, 16. August, steht für die Lecker Landfrauen ein Rundgang im Kleingartengelände in Leck auf dem Programm – mit Wissenswertem zum Kleingarten und einem gemütlichen Beisammensein, inklusive Grillen. Roland Wolf wird die Besonderheiten des Kleingartengeländes näher bringen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Die Kosten, inklusive Grillfleisch und Salaten betragen 20 Euro pro Person. Anmeldungen bitte möglichst bald bei Bärbel Balser unter der Telefonnummer 04661/6768466.

Treffpunkt ist der Eingang der Kleingartengelände in Leck.