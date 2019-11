Land schiebt wieder mehr Asylbewerber ab

Aber auch mehr abgelehnte Bewerber widersetzen sich der Ausreise / Kosten steigen

von Kay Müller

20. November 2019, 20:14 Uhr

Kiel | In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat es bereits mehr Abschiebungen aus Schleswig-Holstein gegeben als im gesamten Jahr 2018. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des SSW hervor. Demnach sind bis 30. September 290 Menschen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht worden, im ganzen vergangenen Jahr waren es 171. Auch die Zahl der freiwillig Ausgereisten ist von 517 im Jahr 2018 auf 597 in den ersten neun Monaten dieses Jahres gestiegen.

Allerdings waren die Zahlen in den Jahren 2015 bis 2017 deutlich höher – freiwillig reisten jedes Jahr zwischen 1300 und 1900 Menschen wieder aus, die Zahl der Abschiebungen lag zwischen 338 im Jahr 2017 und 840 in 2016.

In den Jahren 2015 und 2016 kamen sehr viele Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein, die kein Bleiberecht erhielten. „Die anfangs hohen Zahlen der freiwilligen Ausreisen und Abschiebungen sind damit zu begründen, dass es bei allem Aufwand rechtlich und formal vergleichsweise einfach war, den Aufenthalt dieser Menschen zu beenden“, sagt Innenstaatssekretär Torsten Geerdts (CDU). Wer von dieser Gruppe freiwillig ausreiste, sei mittlerweile in seine Heimat zurückgekehrt. Viele Menschen, die vom Westbalkan nach Schleswig-Holstein kamen, hätten vergleichsweise schnell abgeschoben werden können. „Wir haben unsere Anstrengungen zur Aufenthaltsbeendigung in diesem Jahr weiter verstärkt. Beispielsweise wurden in diesem Jahr wieder Sammelmaßnahmen durchgeführt – also Flüchtlinge mit Charterflügen in ihre Herkunftsländer abgeschoben“, so Geerdts weiter. „Die in diesem Jahr wieder steigenden Zahlen der Aufenthaltsbeendigungen zeigen, dass diese und andere Maßnahmen greifen.“ Das größte Problem bleibt aber, die Identität der Menschen zu klären und Papiere aus ihren Herkunftsländern zu besorgen.

Allerdings steigt auch die Zahl der gescheiterten Abschiebungen: 2017 waren das noch 775, im darauf folgenden Jahr schon 1018, bis September diesen Jahres konnte in 889 Fällen die Abschiebung nicht stattfinden. 356 Mal waren die Menschen abgetaucht, 100 Mal nahm die Ausländerbehörde den Bescheid zurück. Allerdings widersetzen sich auch immer mehr Menschen der Abschiebung, die deshalb nicht vollzogen werden konnte: 2017 geschah das einmal, 2018 schon 35 Mal und in diesem Jahr bis Ende September 48 Mal.

Im Haushalt wird nicht unterschieden, ob Kosten für eine Abschiebung oder eine freiwillige Ausreise anfallen. 2017 zahlte das Land 671 459 Euro für „aufenthaltsbeendende Maßnahmen“, 2018 waren es 574 624 Euro und in diesem Jahr sind bis Ende September 605 553 Euro aufgelaufen. Darin sind auch die Kosten für die Beschaffung von Papieren und die Begleitung der Menschen enthalten.

Ein Kommentar von Dieter Schulz Leitartikel Seite 2

Das Land schiebt wieder mehr ab

Es ist eine gute Nachricht, dass Schleswig-Holstein in diesem Jahr bis Ende September bereits mehr Menschen in ihre Heimatländer abgeschoben hat als im gesamten Jahr 2018. Es ist eine gute Nachricht, weil sie klarmacht, dass im Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland das Recht für alle gilt. In einem Land, in dessen Geschichte einst Hunderttausende vor der NS-Diktatur in benachbarte Länder Europas und in den USA flüchten mussten, um zu überleben, ist das Asylrecht ein hohes Gut. Und weil es ein hohes Gut ist, ist es kein beliebiges Gnadenrecht nach Gutsherrenart. Deshalb ist es richtig, dass Asylbescheide – positiv wie negativ – von unabhängigen Gerichten überprüft werden.

Und zur Gerechtigkeit gehört eben auch, dass Asylbewerber, deren Anträge abgelehnt wurden, unser Land verlassen müssen. Schließlich muss für den Ausreisepflichtigen dasselbe gelten wie für den Steuerpflichtigen – der Staat muss Recht und Gesetz durchsetzen. Allerdings: Inzwischen ist die Zahl der nicht abgeschobenen Ausreisepflichtigen in Schleswig-Holstein auf über 10 000 angestiegen. Und das ist die schlechte Nachricht. Denn dieses aufgestaute Vollzugsdefizit untergräbt vor allem eines: die Akzeptanz der Flüchtlinge, die in unserem Land wirklich Schutz brauchen und deren Anträge zu und mit Recht anerkannt wurden.