Land bearbeitet alle Steuererklärungen digital

Opposition kritisiert überdurchschnittlich lange Bearbeitungsfristen

von Dieter Schulz

16. Februar 2020, 19:39 Uhr

Kiel | Elektronische Steuererklärung hin oder her – im vergangenen Jahr flatterte noch immer mehr als jede vierte per Papierausdruck in die schleswig-holsteinischen Finanzämter. Musste diese Papiererklärungen 2018 noch komplett von Hand eingegeben werden, wurden 2019 deutlich mehr als die Hälfte der 267 000 Vorgänge eingescannt und anschließend digital bearbeitet. In diesem Jahr werden es sogar 100 Prozent sein, da das Scannverfahren an allen Finanzämtern des Landes eingeführt ist. Das geht aus einem Bericht des Finanzministeriums an den zuständigen Finanzausschuss des Landtages hervor. Darin heißt es, dass die gewünschte Optimierung – so unter anderem der Wegfall der manuellen Erfassung der Steuererklärungen – und die Erhöhung der Quote an Fällen, „die ohne personelle Maßnahmen in einen Steuerbescheid münden (Autofall-Quote), erreicht wurde“. Immerhin wurden 6,1 Prozent der gescannten Papiersteuererklärungen im vergangenen Jahr vollautomatisch bearbeitet. Zusammen mit den bereits elektronisch übermittelten Steuererklärungen waren es sogar 8,9 Prozent. „Zwischen Eingang der Papiersteuererklärung und der Bescheiderstellung dürften dabei im Schnitt etwas mehr als zwei Wochen liegen“, heißt es in dem Bericht.

Fristen, von denen die Ämter in Schleswig-Holstein zurzeit weit entfernt sind. Nach einer Datenerhebung der Online-Steuererklärung „Lohnsteuer-kompakt.de“ vom Januar dieses Jahres liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Land bei 61,2 Tagen – nur in Hessen und Thüringen warten Steuerpflichtige mit 61,5 Tagen noch länger auf ihren Bescheid. Der bundesweite Schnitt liegt bei 54,7 Tagen, Deutschlands schnellstes Finanzamt in Herne (Nordrhein-Westfalen) braucht der Erhebung zufolge nur 26,6 Tage. Die schnellsten Ämter in Schleswig-Holstein sind Nordfriesland (35,5 Tage), Plön (39,9) und Ratzeburg (44,2). Am längsten dauerte es in Neumünster – hier brauchte es bis zum Entscheid im Schnitt 80,2 Tage. Finanzstaatssekretär Udo Philipp erklärt dazu: „Bund und Länder sind sich einig, dass wir die Digitalisierung nutzen wollen, um die Steuerverwaltung noch bürgerfreundlicher zu gestalten. Das ist ein Großprojekt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die elektronische Steuererklärung (Elster). Das Scannverfahren ist eine Übergangstechnologie für analoge Unterlagen. Ich kann jeder Bürgerin und jedem Bürger empfehlen, die Steuererklärung digital abzugeben. Das reduziert Arbeitsaufwand und beschleunigt die Verfahren.“

Kritik kommt von der Opposition. „Der Finanzministerin gelingt es offensichtlich nicht, die Steuerverwaltung in Schleswig-Holstein zukunftsfähig aufzustellen“, sagt die Finanzpolitikerin der SPD-Landtagsfraktion, Beate Raudies. Die langen Bearbeitungszeiten für Einkommensteuererklärungen seien dabei absolut kein Zeichen von mangelnder Leistungsbereitschaft der Beschäftigten, so Raudies. Vielmehr sei es an Monika Heinold, sich endlich ernsthaft um den Service für die Bürger zu kümmern, schließlich hätten Steuerzahler ein Recht darauf, dass ihre Anliegen zeitnah erledigt werden.

