Lärmschutz an Bahnlinien im Norden geht voran

Fast 40 Millionen für leisere Strecken – und nun soll noch der Krach von Güterzügen besser überprüft werden

von Henning Baethge

23. April 2019, 21:06 Uhr

kiel/berlin | Der Bau von Lärmschutzwänden an Schleswig-Holsteins wichtigen Bahnstrecken geht voran: Wie die Deutsche Bahn (DB) gestern mitteilte, hat sie im nördlichsten Bundesland letztes Jahr fast acht Millionen Euro in Lärmschutz investiert. Dabei baute sie auf sechs Kilometern neue Schallschutzwände – unter anderem in Horst bei Elmshorn an der Strecke Hamburg-Neumünster. Hinzu kamen Ausgaben für die Schalldämmung von Häusern an Gleisen. Insgesamt hat die DB damit seit dem Start ihres Lärmschutzprogramms vor 18 Jahren gemeinsam mit dem Bund fast 40 Millionen Euro für weniger Krach an Schleswig-Holsteins Schienen verbaut. Auf 24 Kilometern stehen jetzt im Land Lärmschutzwände an den Gleisen.

Weitere 19 Kilometer sollen in diesem und den nächsten drei Jahren folgen. Unter anderem will die Bahn 2019 auf der Strecke Hamburg-Neumünster die Arbeiten in Westerhorn und in Padenstedt fortsetzen. Auch auf der Linie Neumünster-Flensburg soll in Timmaspe sowie in Flensburg und Handewitt weitergebaut werden (siehe Karte). Wie hoch die Ausgaben dafür sein werden, konnte Bahnsprecherin Sabine Brunkhorst allerdings noch nicht beziffern. „Die Voraussetzungen für den Bau der Schallschutzwände sind sehr unterschiedlich wie etwa die Topografie, die Gründungstiefe der Pfeiler oder der Abstand vom Gleis“, begründete sie die Zurückhaltung. Zudem müssten viele Arbeiten noch ausgeschrieben werden.

Der DB-Lärmschutzbeauftragte Andreas Gehlhaar kündigte gestern ferner an, dass die Bahn künftig neuartige, niedrigere Lärmschutzwände als die mehrere Meter hohen aktuellen testen will. In Schleswig-Holstein sollen sie allerdings zunächst nicht zum Einsatz kommen. „Die Tests mit den niedrigen Schallschutzwänden finden in Bayern und Brandenburg statt“, sagte Bahnsprecherin Brunkhorst. Erst nach der Auswertung dort könne man entscheiden, „ob die Tests ausgeweitet werden“.

Völlig offen ist zudem weiterhin, wie stark Bahn und Bund die Stadt Bad Schwartau vor dem Krach der Güterzüge auf der künftigen Neubaustrecke zum geplanten Fehmarnbelt-Tunnel schützen wollen: Während die Stadt einen sieben Meter tiefen Trog fordert, bietet die Bahn drei Meter an.

Gleichzeitig setzen die Bahn und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer darauf, dass Güterzüge bald viel leiser werden – nicht nur am Belt. So dürfen ab 2021 in ganz Deutschland nur noch Züge mit „Flüsterbremse“ fahren. Die rauen die Räder beim Bremsen nicht mehr auf und sollen so dazu führen, dass die Züge auch beim Fahren nur noch halb so laut sind wie andere.

Um das prüfen zu können, lässt CSU-Politiker Scheuer an vielbefahrenen Güterzugtrassen Lärm-Messstellen einrichten. Die ersten sechs dieser Stationen sind jetzt in Betrieb und online abrufbar unter laerm-monitoring.de. Weitere 13 Stellen sollen folgen, darunter zwei in Schleswig-Holstein – in Elmshorn und in Schwarzenbek an der Linie Hamburg-Berlin. Scheuer will so belegen, dass der Schienenlärm durch die Umrüstung der Güterzüge auf „Flüsterbremsen“ tatsächlich stark nachlässt. „Sobald es für die Anwohner nachweisbar leiser wird“, hofft er, „erhöht sich auch die Akzeptanz für mehr Verkehr auf der Schiene.“