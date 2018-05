Länder wollen Vereinen helfen

Freigrenze für Steuerbefreiung soll steigen

von Frank Albrecht

10. Mai 2018, 18:53 Uhr

Gute Nachricht für viele Sportclubs und andere gemeinnützige Vereine in Deutschland: Die Finanzminister der Länder wollen sie stärker als bisher von Steuerzahlungen und Bürokratie entlasten. Dazu planen sie die Freigrenze für die Steuerpflicht bei Vereinen anzuheben: Die sollen künftig nur noch dann Körperschafts- und Gewerbesteuer auf Gewinne aus dem Betrieb von Clubheimen, Vereinszeitungen oder Flohmärkten zahlen, wenn deren Umsatz – nicht der Gewinn – 45 000 Euro im Jahr übertrifft. Bisher liegt die Grenze bei 35 000 Euro.

Auf die meisten Einnahmen zahlen gemeinnützige Vereine schon jetzt in gar keinem Fall Steuern – nämlich auf alle Erträge, die sich aus der Satzung ableiten, dem Kerngeschäft der Vereine sozusagen. Dazu zählen Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren, Spenden und in der Regel auch Eintrittsgelder. Verkaufen die Vereine allerdings Bier und Bockwurst im Clubheim, Osterschmuck oder Kleidungsstücke auf Basaren oder Werbe-Annoncen für die Vereinszeitung, dann muss der Gewinn versteuert werden, falls er über der Freigrenze liegt. Zwar dürfte der sich auch dann meist in engen Grenzen halten und damit auch die zu zahlende Steuer. Doch ist der Aufwand für die Vereine groß: Sie müssen Einnahmen und Ausgaben erfassen und Steuererklärungen abgeben.

Genau das soll nach dem Willen der Finanzminister durch das Anheben der Freigrenze künftig seltener der Fall sein. Die geplante Erhöhung sei „angemessen, damit die Vorschrift ihrem Vereinfachungscharakter weiterhin gerecht werden kann“, heißt es in einer Bundesratsinitiative Bremens, die unserer Zeitung vorliegt und von einer Mehrheit der Finanzminister befürwortet wird – darunter auch Schleswig-Holsteins grüne Amtsinhaberin Monika Heinold. „Aus meinen regelmäßigen Gesprächen vor Ort weiß ich, wie wichtig es ist, das Ehrenamt aktiv zu unterstützen, Vereinsstrukturen zu stärken und Bürokratie abzubauen“, sagt Heinold. Es sei daher „richtig, die Besteuerungsgrenze angesichts der allgemeinen Preisentwicklung regelmäßig zu überprüfen und bedarfsgerecht anzupassen“. Im Landeskabinett werde sie dafür werben, dem Bremer Antrag im Bundesrat zuzustimmen. Zuletzt war die Freigrenze vor zehn Jahren erhöht worden.

Auch im Landessportverband Schleswig-Holstein freut man sich über die Initiative der Minister. „Wir begrüßen die Pläne der Bundesländer“, sagt Sprecherin Diana Meyer. Wie viele Vereine im Land derzeit Steuern auf ihren Geschäftsbetrieb zahlen und wie viele es nach der Anhebung der Freigrenze wären, konnte sie allerdings nicht beziffern. Auch Ministerin Heinold hat dazu keine Zahlen.