Gesundheitsminster Garg warnt vor Engpässen bei Materialien und Personal

05. November 2020, 18:09 Uhr

Kiel | Gesundheitsminister Heiner Garg hat gestern im Sozialausschusses des Landtags Alarm geschlagen: „Die Labore arbeiten am Anschlag und darüber hinaus.“ Es gebe Engpässe bei Materialien und Personal. Das führe dazu, dass die Labore Probleme hätten, Corona-Tests zeitnah abzuarbeiten. Es müsste eigentlich Kapazitäten geben, um auf Großausbrüche zu reagieren, deshalb sollte die Auslastung der Labore bei unter 70 Prozent liegen. „Sie liegt aber deutschlandweit bei 99,5 Prozent“, so der Minister. „Das geht nicht.“

Der FDP-Politiker hat auch den Grund dafür ausgemacht. „Das liegt daran, dass im Sommer Zehntausende Tests an Reisende aus Nicht-Risiko-Gebieten verballert worden sind, von denen unter einem Prozent positiv war.“ Und auch aktuell ließen sich viele Schleswig-Holsteiner ohne Anlass testen. „Da laufen Arztpraxen über, weil sich Menschen testen lassen wollen, die in ihrem Umfeld jemanden haben, der von jemand anderem gehört hat, der Erkältungssymptome hat. “ Dabei sei jeder Test nur eine Momentaufnahme, so Garg. Getestet werden sollten nur Menschen, die auch Symptome einer Covid 19-Erkrankung haben.