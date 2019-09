„Kulturschock“ Oktoberfest

Viel Lob für Schenefelder Besucher von Mitarbeitern und Kellnern / Volksmusik kommt nicht überall gut an

von René Erdbrügger

29. September 2019, 16:25 Uhr

Schenefeld | Bei der Wahl der Schuhe ist Patrizia von Appen pragmatisch. Sie zeigt auf ihre schwarzen Turnschuhe. „Hackenschuhe wären unbequem und hier unangebracht“, sagt die Servicekraft im Festzelt vor dem Schenefelder Rathaus. Von Freitag bis Sonntag ist sie im Zelt im Einsatz, hastet mit vollen Maßkrügen zu den Tischen und mit leeren Gläsern zurück zum Ausschank. Von Appen lässt bei einer Schicht den Schrittzähler mitlaufen. Bei mehr als 17 000 Schritten bleibt er stehen.

„Freitags geht es ab 19 Uhr richtig rund, sonnabends nach dem Feuerwerk“, weiß von Appen aus Erfahrung. Mit dem Sonnabend liegt sie allerdings falsch. Während der Meissner Spielmannszug und der Musikzug Schenefeld völlig durchnässt, aber trotzdem noch gut gelaunt ihre Platzkonzerte spielen, stürmen die Teilnehmer der beiden Laternenumzüge, die die Musikgruppen angeführt haben, in das Festzelt. Jeder sucht einen trockenen Platz – die Wagemutigen unter den Vordächern der Gastrostände und Karussells auf dem Vorplatz, die meisten direkt im Zelt. Auf einen Schlag ist es voll. Von Appen und die anderen Bedienungen müssen sich nun den Weg durch die Massen bahnen und dabei die Krüge sicher balancieren.

Souverän meistert von Appen den ständigen Balance-Akt, sieht Lücken, durch die sie huschen kann, schiebt Gäste höflich aber couragiert zur Seite. „Wenn es voll ist, wird es richtig anstrengend“, sagt sie routiniert. „Es ist anstrengender als der normale Job“, sagt von Appen, die eigentlich in einer Studioküche arbeitet, die einen Fernsehsender versorgt. „Ich arbeite gern mit Menschen. Sonst geht es nicht in der Gastronomie“, erläutert von Appen. Sie hat trotz der Rennerei und des Gedränges Spaß an ihrem Job. „Der Job ist aufregend. Man lernt jeden Tag neue Leute kennen“, sagt von Appen. Und auch die Kommunikation werde immer besser. „Man muss Lippenlesen können und Zeichensprache ist auch hilfreich“, sagt sie lachend und schiebt nach: „Das klappt von Tag zu Tag besser.“ Das anstrengendste als Bedienung sei die Musik. „Die Lautstärke macht einem schon zu schaffen. Man kann sich mit den Kollegen und Gästen eigentlich nur anschreien“, erläutert sie.

Ein Lob gibt es von von Appen für die Gäste: „Die Schenefelder sind sehr angenehm. Sogar wenn sie richtig in Feierlaune sind. Im Zelt wird niemand aggressiv.“ Gibt es denn Avancen, von denen beim Münchner Oktoberfest immer berichtet wird? „Da kam bisher nichts. Die meisten wissen, dass ich verheiratet bin“, sagt von Appen lachend. Ihren Antrag erhielt sie übrigens vor drei Jahren auf dem Oktoberfest in Schenefeld. „Mein Mann und ich sind beim Schenefelder Sommerfest vor sechs Jahren zusammengekommen. Daher fand err den Ort passend“, berichtet von Appen. Eigentlich wollte er auf die Bühne, doch der Antrag erfolgte im Stillen. „Ich habe es rausbekommen und ihn gewarnt: Wenn Du das machst, sage ich nein.“

Selbst auf dem Oktoberfest war von Appen noch nie. „Freunde von mir waren in München. Sie meinten, einmal kann man es mitmachen, aber noch mal müssten sie nicht hin.“ Sie selbst will in diesem Jahr erstmals selbst feiern – allerdings in Hamburg in den Fischauktionshallen.

Füße hochlegen und mit dem Liebsten entspannen gibt es für von Appen nach drei Tagen Wiesn Gaudi nicht: „Es gibt keine Erholung. Es geht Montag direkt weiter im Hauptjob.“

So ist es auch bei Mustafa Weissi und Vanessa Hauschildt. Im Küchenbereich, wo Haxen und Brezel zubereitet werden, ist die Laufarbeit deutlich geringer. „Eigentlich ist der Job ganz entspannt und lustig. Die Leute haben Verständnis, wenn sie mal warten müssen“, sagt Hauschildt, die das dritte Mal in Schenefeld beim Oktoberfest arbeitet.

Kollege Weiss nickt zustimmen. Für ihn ist es die Premiere. Und wie ist der erste Eindruck? „Es ist ein Kulturschock. Ich war wirklich geschockt“, sagt Weissi. Der Grund: „Die Musik. Das ist ganz anders als wenn wir feiern.“ Hauschildt lacht laut. An die Musik hat sie sich gewöhnt – und auch an die Anzüglichkeiten der Besucher. „Es gibt einige lustige Sprüche. Ein Besucher fand mich ,zum Anbeißen‘“, berichtet Hauschildt. Ein Besucher habe ihr den ganzen Abend Luftküsse zugeworfen. „Meist sind es die ältesten Knacker. Also nichts für mich. Es bleibt aber alles im Rahmen und insgesamt ist es eher lustig als aufdringlich und nervig“, sagt Hauschildt. „Eine Nummer wurde mir noch nicht zugesteckt. Ich bin da aber auch nicht so scharf drauf.“