Kommunalwahl 2018 : Künftig mehr Parteien in Niebüll und Leck

Die AfD gewinnt auf Anhieb einen Sitz in Leck. Die FDP kehrt zurück in die Stadtvertretung Niebüll.

von Anja Werner

06. Mai 2018, 22:59 Uhr

Bei der Kreiswahl stand nach der Auszählung von 196 der 199 Wahlbezirke (in den restlichen drei – auf Amrum – wird wegen eines Todesfalls auf der ursprünglichen Kandidatenliste am 27. Mai nachgewählt) das vorläufige Zwischenergebnis fest: Danach lag die CDU mit 37,2 Prozent vorn. Die SPD kam auf 19,7 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen auf 13,8 und die Wählergemeinschaft NF /Die Unabhängigen (WG-NF) auf 8,8 Prozent. Der SSW erzielte 7,4 Prozent, die FDP 5,0 Prozent, die AfD 3,6, die Linke 2,6 Prozent und die im Zuge des nicht zustande gekommenen Bürgerbegehrens zur medizinischen Grundversorgung entstandene Partei Zukunft.Nordfriesland (Z.NF) 1,9 Prozent.

Die Gemeindewahlen in Südtondern brachten folgende Ergebnisse: Die beiden größten kommunalen Vertretungen in Niebüll und Leck werden jeweils um eine Partei wachsen. Während in Leck die AfD den Sprung in die Gemeindevertretung schaffte, wird es in der Niebüller Stadtvertretung neben CDU-, SPD- und SSW- künftig auch wieder eine FDP-Fraktion geben.

In Leck bleibt die CDU mit 36,1 Prozent und neun Sitzen stärkste Kraft in der Gemeindevertretung, gefolgt von der Unabhängigen Wählergemeinschaft mit 24,4 Prozent (sechs Sitze) und der SPD (21,2 Prozent, fünf Sitze). Drei Sitze gehen an den SSW (14,7 Prozent) und einer an die AfD (170 Wähler, 3,6 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 42,8 Prozent, 2719 Lecker Bürger gingen zur Kommunalwahl.

Erst nach der Auszählung des letzten der fünf Niebüller Wahlbezirke stand fest, welche Fraktionen je einen Sitz für die künftigen beiden FDP-Stadtvertreter abgeben werden müssen. Lange sah es so aus, als wenn eine davon die SPD ist, doch die blieb am Ende mit 30,8 Prozent bei sechs Sitzen. Dagegen verlieren CDU (41,3 Prozent, acht Sitze) und der SSW (18,3 Prozent, drei Sitze) jeweils einen Platz in der Stadtvertretung. Die FDP erreichte 9,6 Prozent. Insgesamt wählten in Niebüll 3447 Bürger, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 43,2 Prozent. Die beste Quote mit kompletten 100 Prozent erreichte die kleine Gemeinde Tinningstedt.