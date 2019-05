Kommentar : Kühnerts Ideen und eine notwendige Debatte

von Stefan Beuke

Keine Sorge, der Sozialismus wird nicht zurückkehren. Kein Immobilienbesitzer wird enteignet und auch BMW wird nicht verstaatlicht. Selbst dann übrigens nicht, wenn der Juso-Chef Kevin Kühnert irgendwann ein Amt innerhalb der Mutter-Partei oder gar in einem Bundeskabinett bekleiden sollte.

Kühnert hat allerdings einen Nerv getroffen mit seinem Interview in der „Zeit“ – auch innerhalb der SPD übrigens. Die vielen negativen Reaktionen der Genossen zeigen dabei vor allem eines: die Zerrissenheit dieser altehrwürdigen Partei mit ihren altehrwürdigen Strukturen. Ober-Juso Kühnert hat sich seit der Bundestagswahl lustvoll als innerparteilicher Oppositionsführer etabliert, er treibt die Partei-Granden und Mandatsträger thematisch vor sich her – und manchmal schießt er dabei über das Ziel hinaus. Man muss wohl unterstellen, dass er das bewusst tut.

Zur Erinnerung: Der Mann ist Chef der Jusos – der Jung-Sozialisten also – und bei der Jugendorganisation der Sozialdemokraten ist der Name noch Programm. Dort schlägt Idealismus oft genug realpolitischen Pragmatismus – und das ist auch gut so.

Auch wenn Kühnerts Ideen in ihrer Gänze viel zu weit gehen, ist die Debatte, die er anstößt, notwendig.

Denn er trifft zwei Großthemen dieser Zeit: Den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Automatisierung der Arbeit mit all den gravierenden Folgen für den Sozialstaat. Weniger Arbeit bedeutet weniger Steuern und damit weniger Leistungen der öffentlichen Hand. Die Politik muss klären, wie diese Entwicklung gesellschaftsverträglich begleitet werden kann – und dabei auch die Frage stellen, inwieweit Großunternehmen und Großvermögen (die es ja auch in der BMW-Familie geben soll) ihren Beitrag leisten können.

Früher hätte man der SPD zugetraut, Antworten auf diese Fragen zu finden. Heute bleibt nur die Hoffnung, dass die Sozialdemokraten auf diesen Feldern wieder zu ihrem alten Profil und zu alter Stärke finden. Eine SPCDU nützt niemandem. Für eine lebendige und diskursive Demokratie, wie wir alle sie uns wünschen, braucht es eine neue und selbstbewusste SPD.