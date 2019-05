Zustimmung der Nord SPD : Kühnert erhitzt die Gemüter – Ralf Stegner gibt Rückendeckung

Der Juso-Chef hat eine Sozialismus-Debatte losgetreten. Aus dem Norden erhält er dafür Zuspruch.

von shz.de

03. Mai 2019, 10:12 Uhr

Kiel/Berlin | Während Juso-Chef Kevin Kühnert für seine Sozialismus-Thesen bundesweit auch in der eigenen Reihe harsche Kritik entgegenschlägt, kommt aus der Nord-SPD Zustimmung. Der Chef der SPD-Landtagsfraktion und Bundesvize Ralf Stegner nannte die Empörungswellen einen „Sturm im Wasserglas“ und erklärte: „Da ging es um Kritik am Kapitalismus, um Dumpingwettbewerbe zu Lasten von Arbeitnehmerfamilien und Gemeinwohl und auch ein paar radikalere Formulierungen zum Thema Verstaatlichung.“ Kühnert hatte in einem Interview mit der „Zeit“ gesagt, dass er große Firmen wie BMW kollektivieren möchte und sich zugleich dafür ausgesprochen, den Besitz von Immobilien in Deutschland zu beschränken.

Stegner betonte gestern: „Kühnert beschreibt skandalöse Missstände, die es gibt. Aber er stellt keine tagespolitischen Forderungen auf.“ Jeder wisse, dass die SPD keine Unternehmen verstaatlichen wolle und auch die Enteignung von Immobilienkonzernen keine neuen Wohnungen bringe. Die SPD fordere aber längst einen Mietenstopp, eine bessere Besteuerung der Bodenwerte und die Förderung von Gemeinschaftsunternehmen, so Stegner und fügte hinzu: „Übrigens haben auch Gerd Schröder und Andrea Nahles als Juso-Vorsitzende nicht nur Forderungen erhoben, bei denen die jeweilige Parteispitze sich vor Begeisterung auf die Schenkel geklopft hat. Umgekehrt galt und gilt das für die Parteibasis immer auch, was die Parteispitze betrifft.“

Zustimmung kommt auch vom stellvertretenden Landesvorsitzenden Sönke Rix. „Es ist gut, wenn darüber diskutiert wird, welche Aufgaben besser oder schlechter privat, gemeinschaftlich und/oder öffentlich organisiert werden“, so der Bundestagsabgeordnete gestern. Dass privat nicht immer besser sei, würden Beispiele im Bereich Wohnen, Gesundheit oder Infrastruktur zeigen, erklärte Rix weiter.

Völlig konträr reagierte dagegen Andreas Breitner. Der frühere SPD-Innenminister und heutige Verbandsdirektor der norddeutschen Wohnungsunternehmen sagte gestern: „Sorry, aber wer – so wie ich – Sarrazin von rechts innerparteilich als Zumutung empfindet, dem geht es mit Kühnert von links nicht besser. Beide müssen sich fragen, ob sie nicht in AfD beziehungsweise in der Linkspartei besser aufgehoben sind. Beiden sollte man den Parteiaustritt so lange nahelegen, bis sie es tun.“ Auch der Präsident des SPD-Wirtschaftsforums, Michael Frenzel, forderte den Parteiausschluss von Kühnert. Dessen Äußerungen zur Vergesellschaftung von Unternehmen und Wohnungseigentümern seien „eine Steilvorlage, die SPD in die Nähe der alten SED zu rücken und uns von der Mitte weiter zu entfremden“, sagte Frenzel gestern. Das Wirtschaftsforum der SPD ist ein unabhängiger unternehmerischer Berufsverband und organisiert den Austausch mit den sozialdemokratischen Verantwortungsträgern.

In Kiel erklärte der Stellvertretende Chef der CDU-Landtagsfraktion Peter Lehnert: „Wir sind entsetzt über die aufkommenden Pläne in der SPD, unsere soziale Marktwirtschaft in Frage zu stellen und dabei auch vor Debatten zu Enteignungen nicht zurückzuschrecken.“ Zugleich warf Lehnert SPD-Fraktionschef Stegner vor, dieser würde mit seiner Zustimmung für Kühnert „eine brandgefährliche Diskussion, die geschütztes Eigentum in Frage stellt“ unterstützen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte: „Zum Glück haben wir den Sozialismus überwunden, bei dem zwar alle gleich, aber alle gleich arm waren. Die Forderung, Betriebe wie BMW zu kollektivieren, zeigt das rückwärtsgewandte und verschrobene Retro-Weltbild eines verirrten Fantasten. “