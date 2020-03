Kuchenbacken im Home-Office

Zuhause arbeiten in Zeiten der Coronakrise: Schön, aber auch anstrengend

von Martin Schulte

16. März 2020, 20:03 Uhr

Die Krise ist da und sie äußert sich in schrillen Kinderstimmen: „Oh nein, das sieht voll eklig aus!“ Montag, 13 Uhr, der erste offizielle schul- und kindergartenfreie Tag der Coronakrise. Die Backmischung mit dem schönen Namen „Funfetti“ klammert sich wie eine bislang unbekannte Lebensform am Schneebesen fest. Nichts geht mehr, Zusammenbruch der zivilen Back-Ordnung in der Küche.

Und ein effektives Gegenmittel haben die Mädels offensichtlich noch nicht gefunden. „Paaaapaaa“ ruft meine achtjährige Tochter. Sie hat eine genaue Vorstellung davon, wer jetzt mit der Gabel die groben Teigklumpen aus den Rillen des Rührers pulen darf. Schließlich ist heute mein Home-Office-Tag, da kann ich mich doch mal nützlich machen.

Es ist schön, zu Hause zu arbeiten – und anstrengend. Schön, weil man die Familie um sich hat und auch mal mit einem Kaffee in den eigenen Garten gehen kann. Anstrengend, weil sich Arbeit und Freizeit natürlich vermischen – und der Funfetti-Kuchen leider eine etwas komplizierte Rezeptur hat. Die Küchenmaschine läuft wieder, ich nicht, denn mein linker Schuh klebt am Boden fest. Der seltsame Teig breitet sich ungewöhnlich schnell aus.

Wir haben am Wochenende lange überlegt, wie wir die Kinder beschäftigen können und mit wem sie Kontakt haben sollten. Eingeschränkte Sozialkontakte, das ist für Erwachsene schon nicht ganz einfach umzusetzen. Im Verlag, bei der Arbeit, haben wir uns aufgeteilt. Einige Kollegen sind im Büro, andere zuhause. So soll sichergestellt werden, dass wir arbeitsfähig bleiben. Risikominimierung, was soll man sonst auch machen? Bei kleinen Kindern aber ist es wesentlich schwieriger, weil sie nicht in allen Einzelheiten verstehen, was genau los ist. Zumal wir prophylaktisch handeln, keiner von uns ist positiv auf das Coronavirus getestet worden oder zeigt Symptome.

In der Küche ist gerade wieder Unruhe. Ein kurzer, erschreckter Schrei. Das Zuckerkonfetti ist umgefallen. Während die Mädels sich mit angeleckten Fingern die bunten Kugeln in den Mund schieben (Hat hier und heute eigentlich schon mal jemand 30 Sekunden lang die Hände gewaschen?), sehe ich, dass die Tüte mit der Schokoglasur aufgerissen daliegt. Die soll aber geschlossen im Wasserbad erhitzt werden. Ich fülle die Glasur um und schaue auf den Teig, der stumm und bedrohlich daliegt. Ist er größer geworden?

Diese Tage sind durch eine gesteigerte Nervosität gekennzeichnet, die natürlich unterschiedlich wahrgenommen wird – und durchaus zu Diskussionen führt. Wir wohnen in der Flensburger Altstadt, in unserer Straße leben viele Familien mit Kindern. Eine große Bande im Alter zwischen vier und vierzehn Jahren, die normalerweise in wechselnden Konstellationen durchs Viertel zieht.

Aber normal ist gerade nichts. Wir haben deshalb den Kontakt seit dem Wochenende auf die direkten Nachbarskinder beschränkt. Vormittags werden Hausaufgaben gemacht, dann dürfen die Lütten spielen, malen, Hörspiele hören oder: Kuchen backen. In der Küche ist es gerade still. Auffallend still. Ich werde doch mal lieber nachsehen.

Mehrere Schüsseln stapeln sich auf der Arbeitsplatte, die Kinder verteilen den Teig auf dem Backblech. Reste der Backmischung tropfen träge von Küchenmaschine und Rührgerät. Wohin? Egal, der Teig findet schon seinen Weg. Die Situation in der Küche ist, das muss ich zugeben, ein wenig außer Kontrolle geraten.

Niemand weiß derzeit genau, wann die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt ist, wie lange die Kinder wirklich zuhause bleiben müssen. Reicht die Zeit bis zum Ende der Osterferien? Die nächsten zehn bis vierzehn Tage werden wohl die Antwort auf diese Frage geben.

Bis dahin arbeite ich zuhause. Am Computer und am Backofen. Der raucht gerade ein bisschen, denn die Aufmerksamkeit der Kinder gilt ganz und gar der Creme, die angerührt werden muss und anschließend auf dem Teig verteilt wird. Und wo war jetzt nochmal die Glasur?

Ein paar Minuten später, kurz vor Ende dieses Textes, ist der Kuchen fertig. Endlich. Die Lütten nehmen ihn mit in den Garten, für eine Schulfrei-Party im Spielhaus.

Ich werde derweil mal die Küche aufräumen.