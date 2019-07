Kubicki-Villa nur noch Ruine

Ein Treffen mit dem FDP-Politiker in Strande bei Kiel: Darum wird das Haus mit Meerblick abgerissen

von Rieke Beckwermert

12. Juli 2019, 10:08 Uhr

Strande | Als seine Frau Annette im Wagen an den Resten ihres gemeinsamen Hauses vorbeifährt, winkt sie nur kurz, blickt schnell wieder weg. „Sie kann den Abriss nicht sehen. Es macht sie traurig“, sagt Wolfgang Kubicki beim morgendlichen Besuch der Baustelle.

Auch das Herz des 67-jährigen FDP-Politikers und Bundestagsvizepräsidenten hing an der Villa in Hanglage – mit Blick auf den Hafen von Strande bei Kiel. Das Paar hatte sie 1992 gekauft, entkernt und neu gestaltet. Schwimmbad und Fitnessraum inklusive.

Jetzt liegt das frühere Schlafzimmer im Obergeschoss frei, der Abrissbagger hat die Fassade bereits herausgebrochen. Die große Fensterfront zur Ostsee ist noch intakt. Vom Dach hingegen ist nur noch das Gerippe übrig. Und vorn auf dem Grundstück, an der Straßenseite, lässt der Bagger gerade Trümmerteile der Zwischendecke aus Beton in einen Container donnern. Es staubt stark.

Doch der gebürtige Braunschweiger Kubicki scheint schon fast mit dem früheren Zuhause in der Wahlheimat Strande, in dem er gut 30 Jahre gewohnt hat, abgeschlossen zu haben. Gern zeigt er auf seinem Handy die Entwürfe des geplanten Neubaus im Arp-Schnitger-Weg. Dort wird auf den zwei dazugehörigen Baufeldern des Grundstücks neben einem Doppelhaus eine Villa mit drei Wohnungen entstehen. Das Paar – Wolfgang Kubicki und seine dritte Ehefrau Annette Marberth-Kubicki – will dann voraussichtlich im kommenden Sommer in der Penthouse-Wohnung einziehen. 150 Quadratmeter Wohnfläche, 45-Quadratmeter-Dachterrasse. Eigener Zugang, Fahrstuhl, alles ebenerdig. „Eben seniorengerecht“, sagt Kubicki. „Man weiß ja nie, was einen in fünf oder zehn Jahren erwartet.“

Der Weg zum neuen Zuhause war indes nicht ganz einfach, wie der Anwalt freimütig erzählt. Zur Wahl standen eine teure Renovierung oder ein größerer Neubau. Doch es gab Probleme mit den Baufeldern, die nicht zusammengelegt werden durften. Die Lösung: Verkauf des Grundstücks an einen Investor, zwei einzelne Neubauten. Den Kubickis wird dann „nur“ noch das Penthouse in der Villa gehören.

In der Zwischenzeit lebt das Paar – die Zwillings-Töchter hatten kein Interesse am Haus – auf vergleichsweise kleinem Fuß: in einer Souterrain-Wohnung in Strande, 55 Quadratmeter, „wie in Studentenzeiten“, sagt Wolfgang Kubicki schmunzelnd. Ein Großteil der Möbel sei eingelagert. Aushalten lässt sich dies für das Paar, „weil wir ohnehin viel unterwegs sind“. Dem Abbruch-Getöse entfliehen sie heute bei einer Kreuzfahrt. Von Kiel aus. Kubicki weiß von der Demonstration. „Ich habe damit kein Problem, ich spreche gern mit den Gegnern“, sagt er. Den Fridays-For-Future-Unterstützern hat er in Berlin auch schon seine Meinung gesagt.