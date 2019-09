Kropp setzt Talfahrt fort

Fußball-Oberliga: Nach 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger Preußen Reinfeld jetzt Tabellenletzter

von Holger Petersen

15. September 2019, 17:29 Uhr

Kropp | An den 31. März dieses Jahres werden sich die Fußballer des TSV Kropp gerne zurückerinnern. Damals gewann der Oberligist bei Inter Türkspor Kiel mit 2:1 – der letzte Sieg der Bulls bislang in der Oberliga. Seither sind nicht nur 166 Tage, sondern auch 14 Spiele vergangen, in denen das Team von Trainer Dirk Asmussen magere drei Zähler einsammelte. Und auch im Heimspiel gegen den SV Preußen Reinfeld hielt die Durststrecke an. Die Kropper unterlagen nach Husum und Oldenburg auch dem dritten von fünf Aufsteiger – gegen die Stormaner hieß es am Ende 1:2 (0:2) für das neue Tabellenschlusslicht.

„Die erste Halbzeit war pfui, die zweite war okay. Aber 45 Minuten ordentlicher Fußball reicht in der Oberliga nicht“, ärgerte sich Kropps Angreifer Lars Horstinger. Obendrein müsse man einfach mehr Kapital aus den Chancen schlagen. „Die Luft wird dünner. Natürlich haben wir einen großen Umbruch, den man nicht einfach auffängt. Unser Durchschnittsalter liegt bei 21 Jahren, aber wir alle haben schon paar Oberliga-Spiele auf dem Buckel.“

Freude dagegen auf Seiten des SVP. „Unter dem Strich ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit agieren wir souverän mit einigen kleinen Fehlern, haben das Spiel völlig beherrscht und schön herausgespielte Tore erzielt“, bilanzierte Trainer Michael Clausen. 15 Punkte nach acht Spielen – das sei beachtlich und „hätte uns keiner zugetraut“.

Wenn es auf Seiten des Neulings im ersten Durchgang etwas zu bemängeln gab, dann sicherlich die Chancenverwertung. Neben Torjäger Kristof Rönnau verpasste auch der auffällige Neuzugang Vjekoslav Taritas, der gleich dreimal scheiterte, weitere Treffer. „Wir hätten den dritten Treffer nachlegen müssen“, sagte Clausen.

Zuvor trug sich Rönnau mit dem 1:0 in die Torschützenliste ein, als Reinfeld nach einem Kropper Ballverlust schnell umschaltete und der Angreifer das 1:0 (27.) markierte. Elf Minuten später lag der Ball erneut im Tor der Platzherren: Nach einem Einwurf auf der linken Seite stand Dennis Lie frei im Strafraum und ließ Keeper Andreas Petersen keine Chance (38.).

Die Chancen auf Seiten der Gastgeber waren rar gesät, sodass Trainer Dirk Asmussen reagierte und zu Beginn des zweiten Durchgangs mit Finn Langkowski einen bulligen, kopfballstarken Spieler für Arne Wiese einwechselte. Außerdem kam Lars Brand für Fabian Schelper in die Partie. „Mit Lars haben wir an Stabilität gewonnen“, bemerkte Horstinger.

Die Wechsel sollten sich sofort bemerkbar machen. „Aufgrund von Langkowski und der besseren kämpferischen Einstellung der Kropper haben wir den Faden und viele Bälle verloren“, gestand der Reinfelder Coach. Beim Anschlusstreffer durch eben jenen Langkowski (65.) per Kopf war Daniel Marco machtlos.

Am Ende trauerten die Hausherren einigen ausgelassenen Möglichkeiten hinterher. Langkowski und Horstinger vergaben aus aussichtsreicher Position. Außerdem wurde ein Treffer von Langkowski aufgrund eines vorausgegangenen Fouls nicht anerkannt, sodass die Kropper am Ende zum bereits siebten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld gingen.