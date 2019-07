Kronshagener Weg: Baustelle

von Rieke Beckwermert

05. Juli 2019, 13:45 Uhr

Kiel | Der Fahrbahnbelag auf dem Kronshagener Weg weist im Bereich zwischen der Metzstraße und dem Hasseldieksdammer Weg Schäden auf und muss erneuert werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 8. Juli. In der ersten Bauphase bis zum 21. Juli wird an der Bordsteinführung gearbeitet. In dieser Zeit ist der Kronshagener Weg im genannten Bereich stadtauswärts zweispurig und stadteinwärts einspurig befahrbar. Vom 22. bis 27. Juli erfolgt die Asphaltierung. Dann muss der Straßenabschnitt stadteinwärts gesperrt werden, stadtauswärts steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Busverkehr wird umgeleitet.