„Die beste Klasse Deutschlands“ : Kronshagener Schüler im TV-Quiz

Die 6A will sich den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“ auf Kika holen. Morgen treten sie an gegen die Berliner Conrad-Schule.

von Andrea Lange

29. April 2018, 17:59 Uhr

„Wir sind die 6A und unser Traum wird wahr!“ – rufen die Schüler gemeinsam im Chor. Mit diesem Schlachtruf wollen die Jungen und Mädchen des Gymnasiums Kronshagen „Die beste Klasse Deutschlands“ werden. In der gleichnamigen Quizshow treten die Jungen und Mädchen nämlich morgen um 19.25 Uhr auf Kika gegen die Schüler der 6A der Conrad-Schule aus Berlin an.

Mehr als 1000 Klassen der sechsten und siebten Klassen aus ganz Deutschland haben sich für die mittlerweile 11. Staffel der Kika-Show beworben. Nur 32 von ihnen wählte die Jury schließlich in die Wochenshows, die ab heute starten. Jeden Tag ab 19.25 Uhr treten in „Die beste Klasse Deutschlands“ zwei Teams im Quiz gegeneinander an. Freitags findet dann das Wochenfinale statt. Nach vier Wochen steht der Sieger – also die beste Klasse Deutschlands – fest.

Die Kronshagener Schüler Frieda und Timon sitzen morgen beim Schülerquiz in der ersten Reihe und beantworten die manchmal ziemlich kniffeligen Fragen von Moderator Malte. Bisher waren sie eigentlich nicht aufgeregt, sagt Timon, aber „langsam steigt die Aufregung.“ Und auch bei Frieda zeichnet sich so kurz vor der Sendung Nervosität ab: „Ich war die ganze Zeit entspannt, aber jetzt, wo es langsam losgeht...“. Die Stärke ihrer Schulklasse liegt für die beiden eindeutig im Zusammenhalt. „Wir haben alle unsere Stärken. So sind wir zusammen eine Klassengemeinschaft und zusammen ziemlich gut.“ Frieda selbst sieht ihren Vorteil im Bereich der „Trends. So moderne Sachen. Und ich merke mir Sachen, die man eigentlich nie braucht, aber in einer Quizshow dann doch“. Timon setzt da eher auf die Sport-Fragen. Unvorbereitet geht die 6A aus Kronshagen jedenfalls nicht ins Schülerquiz, bei dem der Siegerklasse eine Fahrt ins schottische Edinburgh winkt: „Es ist schwierig, sich vorzubereiten, weil die Fragen ja dann doch unerwartet kommen“, erklärt Timon. „Aber wir haben in der Schule extra einiges zu Schottland gelernt. Manchmal ist es ja so, dass entsprechend Fragen zu dem Land kommen, in das die Sieger-Reise geht.“ Und Frieda: „Ich habe regelmäßig auf der Kika-Website nachgeschaut. Man muss immer auf dem Laufenden bleiben, moderne Sachen kennen.“

Mit einem selbst gedrehten Video hatte sich die Klasse des Gymnasiums Kronshagen beim Fernsehsender Kika beworben. „Wir hatten nur ganz wenig Zeit, wir haben uns ganz viel getroffen und das Video sogar in den Herbstferien geschnitten“, sagt Frieda. Gemeinsam schrieben die Schüler eine Geschichte und drehten anschließend innerhalb weniger Tage mit vereinten Kräften ihre eigene fiktive Nachrichtensendung – Reporter-Einsatz und Drohnen-Aufnahmen inklusive.

Für ihren Fernseh-Auftritt hat die 6A natürlich auch ihre Maskottchen – die Plüsch-Schweinchen Edgar, Schweini und Schweinsteiger – mit ins Studio gebracht. „Wir mögen Schweine einfach. Und die bringen Glück.“ Entsprechend ist auch das „Teamtrikot“ der Schüler schweinchenpink.

