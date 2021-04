Kritischer gegen Diskriminierung

Hochschulgruppe gegen Rassismus

15. April 2021, 16:06 Uhr

Kiel | Die Hochschulgruppe EmBIPoC stellt an der Christian-Albrechts-Universität Kiel Safe Spaces für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zur Verfügung. EmBIPoC steht für Empowerment (Ermächtigung) von Black, Indigenous und People of Color, die aus dem Amerikanischen übernommene politische Selbstbezeichnung von Menschen, die sich gegen Rassismus wehren und für Gleichberechtigung einsetzen. EmBIPoc-Mitgründerin Diana Nacarliısprach mit den jungen Reportern.

Was fühlst Du, wenn Menschen auf der Straße rassistische Parolen vertreten?

Das ist ein sehr beängstigendes Gefühl, vor allem da ich weiß, dass ich dann auch damit gemeint bin. Ich habe zwar das Privileg, dass ich eine „White passing Person“ bin, also sieht man mir meinen Migrationshintergrund nicht unbedingt direkt an, aber wenn es hart auf hart kommen würde, wäre ich genauso davon betroffen.



Wie entsteht denn eigentlich Rassismus? Ist das eine Anschauung, die man selbst entwickelt oder ist das eine Sache der Prägung durch die Eltern?

Ich glaube, wir müssen uns irgendwie ein bisschen von dem individuellen Rassismus lösen. Es ist keine Entscheidung, rassistisch zu sein. Wir sind alle in einem rassistischen System sozialisiert.

Glaubst du, dass wir noch einmal eine Welt ohne Rassismus erleben werden?

Ich hoffe es, weil ich sonst wahrscheinlich meine ganze Arbeit einfach hinschmeißen würde. Die Frage ist: Können wir in dem System, in dem wir gerade sind, überhaupt einmal ohne Rassismus leben? Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist, rassismuskritischer zu sein, uns mehr damit auseinanderzusetzen und sensibler zu werden.