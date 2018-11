Kritik an Übernahmen von Arztpraxen durch Unternehmen

Nahkrankenhäuser sind eine bessere Lösung / Arzt-Patienten-Verhältnis kann nicht aufgebaut werden

10. November 2018, 14:32 Uhr

Vier Arztpraxen in Nordschleswig konnten in den vergangenen Monaten nicht mit Ärzten besetzt werden. Deshalb hat die Region sie vorübergehend an Unternehmen vermietet, die sie ihrerseits mit angestellten Ärzten betreibt. Das bedeutet zum Beispiel für Patienten in Tondern, dass sie nun von bis zu vier wechselnden Ärzten betreut werden statt von einem vertrauten Hausarzt.

Gösta Toft, von der Schleswigschen Partei hält das für keine gute Lösung. Er findet weiterhin, dass die sogenannten Nahkrankenhäuser eine bessere Lösung für Patienten – und auch Ärzte – sind.

„In den Nahkrankenhäusern könnten unter anderem die chronisch Kranken behandelt werden. Sie bekommen dort schnell Hilfe, und die Hausärzte werden dadurch entlastet und können diese Patienten weiterhin behandeln. Es käme nicht dazu, dass die Menge der Patienten reduziert werden müsste. Das könnte sogar dazu führen, dass sie mehr Patienten aufnehmen könnten“, erklärt Toft.

Er räumt allerdings ein, dass die Region – im bisherigen Rahmen – den richtigen Weg gegangen ist und versteht auch die jungen Ärzte, die sich aufgrund ihrer familiären Situation nicht dazu entscheiden, eine Arztpraxis zu übernehmen, sondern als Angestellte arbeiten möchten. „Schade ist jedoch, dass die Praxen von einem Unternehmen von der Region angemietet wurden. Das unternehmerische Ziel ist es doch, Gewinn zu machen“, stellt er fest.

Auch Ernst August Hansen, der bis vor vier Jahren eine Praxis in Hadersleben betrieb und viele Jahre im Praxenausschuss in Nordschleswig aktiv war, schaut ebenfalls skeptisch auf die Entwicklung. „Ein Arzt-Patienten-Verhältnis kann bei einem solchen ,Ambulatorium’ gar nicht aufgebaut werden. Das ist schade, denn ein großer Teil unserer Arbeit fußt auf dem Wissen über den Patienten, zum Beispiel über seine familiäre Situation“, erklärt er seine Zweifel an dem Konzept. Zwei Gründe nennt er für die Entwicklung: Die Politik schaue mit ökonomischen Augen auf die Ärzteversorgung, und die jungen Ärzte wollten sich nicht mehr an eigene Praxen binden, wollten lieber als Angestellte ihr Geld verdienen.



Keine Ärzte für die Praxen





In der Kommune Apenrade und nun auch in Tondern konnten die Praxen, die frei wurden, weil die jeweiligen Ärzte in Pension gehen oder gingen, nicht mit neuen Medizinern besetzt werden. Das geht aus einer Antwort der Region Süddänemark an den Nordschleswiger hervor. Deshalb – und so heißt es in der Übereinkunft mit dem Ärzteverband sowie im Gesundheitsgesetz – wurde eine Ausschreibung gemacht. Die lokalen Ärzte wollten die 2.200 Patienten nicht übernehmen, da sonst mit einem Aufnahmestopp zu rechnen wäre. Deshalb blieb der Region nur der Ausweg über eine Ausschreibung, um den Bürgern die zugesicherte ärztliche Versorgung zu gewährleisten und die Patientenzahl bei den Ärzten nicht zu überschreiten. Die gewann in Tondern „alles Lægeklinik A/S“, eine Tochter von Wecare. Das ist ein Unternehmen, das wiederum zu Falck gehört. In Apenrade hatte Nordic Medicare das beste Angebot gemacht und den Zuschlag der Region bekommen.

