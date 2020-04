Kritik an Corona-Management im Pflegeheim

von Margret Kiosz

24. April 2020, 13:37 Uhr

Bad Oldesloe | Wurde die Situation im Pflegeheim der Gemeinde Rümpel im Kreis Stormarn doch unterschätzt? Kurz vor Ostern waren dort 53 von 70 Bewohnern und 19 von 58 Beschäftigten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Inzwischen ist in der Einrichtung für demente Patienten das elfte Todesopfer binnen zehn Tagen zu beklagen.

Deshalb hat die AfD-Fraktion eine kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet und will wissen, warum die elf positiv getesteten Heimmitarbeiter nicht abgezogen wurden, sondern – sofern sie keine Symptome aufwiesen – weiter arbeiten durften. „Dass sich das Coronavirus infolgedessen in Rümpel weiter ausbreiten würde, war ebenso absehbar wie der Umstand, dass es zu Todesfällen kommen würde. Ob diese vermeidbar gewesen wären, und wenn ja, wie viele, muss jetzt aufgeklärt werden“, fordert der gesundheitspolitische Sprecher der Partei, Claus Schaffer.

Die hohe Sterberate in Rümpel war gestern auch Thema im Sozialausschuss. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) berichtete, dass die Einrichtung vorrangig mit Schutzkleidung ausgerüstet worden sei und fachliche Unterstützung bekommen habe.

Das Kreisgesundheitsamt hatte den Einsatz des infizierten Personals damit begründet, dass Demenzkranke und psychisch Auffällige auf vertraute Pflegekräfte angewiesen seien und Corona-Auflagen selber nicht befolgen könnten.