Krink liest Geschichten op Platt

Plattdeutsche Lesung am Sonntag, 10. November: Auch die 19-Jährige Sonja Reinheimer trägt einen Text vor

Avatar_shz von sgr

07. November 2019, 16:00 Uhr

Tornesch | Zum 14. Mal in Folge lädt der Plattdüütsche Krink der Kulturgemeinschaft Tornesch zu einer Plattdeutschen Lesung ein. Sie findet am Sonntag, 10. November, im Heimathaus Tornesch statt. Ein buntes Programm mit zwölf Beiträgen – Kurzgeschichten und Lieder op Platt – vorgetragen von zehn seiner Mitgliedern hat der Krink zusammengestellt.

Mit von der Partie ist auch die 19-Jährige Sonja Reinheimer . Die Schülerin ist eines der 15 Mitgliedern des Krinks - und dass, obwohl sie von den meisten anderen ein Altersunterschied von mindestens 40 Jahren trennt. „Ich fühle mich hier super aufgehoben. Die Sprache bringt uns einander näher“, sagt Reinheimer, „Plattdeutsch ist eine herzliche Sprache. Sie erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl.“ Krink-Organisatorin Helga Bunk pflichtet ihr bei: „Platt ist To-Hus-Gefühl, eben unsere Heimatsprache. Das verbindet.“

Platt zu schnacken und zu lesen, hat Reinheimer im Alter von neun Jahren in der Grundschule gelernt, und zwar von Hannelore Körner. Diese wirkt bis heute im Krink mit und hat damals eine Platt-AG an der Johannes-Schwennesen-Schule angeboten. Schnell fand die sprachbegeisterte Schülerin Gefallen am Platt und ist am Ball geblieben. Wenn der Krink sich einmal im Monat im Heimathaus trifft, ist sie mit großer Begeisterung dabei. „Wenn mir mal ein Wort nicht einfällt, helfen mir die anderen auf die Sprünge“, sagt die 19-Jährige. Denn das versteht der Krink als seinen Zweck: die niederdeutsche Sprache nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Im Alltag hingegen spricht Reinheimer Platt höchstens ab und an mit ihren Großeltern, aber sehr selten. Bei ihren gleichaltrigen Freunden treffe ihre Leidenschaft zwar auf Neugier, doch nur die wenigstens von ihnen verstehen mehr als ein paar Wörter. „Den meisten jungen Menschen fehlt der Zugang zum Plattdeutschen“, sagt die Schülerin.

Deshalb sind Menschen aller Altersgruppen bei der Plattdeutschen Lesung willkommen. Neben Texten von bekannten Schriftsteller tragen drei Krink-Mitglieder auch selbstgeschriebene Stücke vor. So wird Hannelore Körner von einem Tag berichten, der ganz anders verlaufen ist, als sie es sich vorgestellt hat. Von vier Damen, die sich zusammen einen schönen Abend machen, erzählt Ann Weiland. Geschrieben hat die Kurzgeschichte ihr Mann Klaus Weiland. Erika Schütt liest einen humorvollen, fiktiven Text mit wahrem Kern vor, der sich um eine Gehaltserhöhung dreht.

Für musikalische Begleitung sorgt Hannelore Körner mit ihrem Akkordeon. Und so werden auch beliebte Lieder, etwa „Lütt Matten De Has“ von Klaus Groth und „Dat du min Leevsten büst“ zu hören sein. Wer kann, ist herzlich zum Mitsingen eingeladen.