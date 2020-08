Kreuzfahrt-Krise: Politik will helfen

Lichtblick für Meyer / Bund stundet Reedereien wegen Corona 1,4 Milliarden US-Dollar

04. August 2020, 20:40 Uhr

Papenburg | Der Zusammenbruch des Kreuzfahrt-Geschäfts hat die Schiffsbauer in Norddeutschland hart getroffen. Mit den Reedereien bangen in der Corona-Krise auch Tausende Arbeiter auf den Werften um die Zukunft. Inmitten von schlechten Nachrichten gibt es aber zumindest für die Papenburger Meyer Werft auch einen Lichtblick.

So kündigte die britische Reederei P&O gestern an, das auf der Papenburger Meyer Werft gebaute Schiff „Iona“ noch vor Herbst in die eigene Flotte integrieren zu wollen. Damit verbunden ist die Zahlung eines Großteils des Auftragswertes – es dürfte um einen höheren dreistelligen Millionenbetrag gehen –, auf den die Werft wartet. Die „Iona“ liegt derzeit in Bremerhaven und sollte eigentlich vor Monaten übergeben werden.

P&O erklärte zudem, das ebenfalls bei Meyer in Auftrag gegebene Schwesterschiff der „Iona“ im Dezember 2022 in die Flotte übernehmen zu wollen. Ursprünglich war das Frühjahr 2022 anvisiert. Die Kreuzfahrten der Reederei sind derweil noch bis in den Oktober hinein ausgesetzt. Die Konkurrenz von Hurtigruten musste indes den Neustart abbrechen, nachdem es auf einem Schiff zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. Aida musste den Neustart gleich wegen genehmigungsrechtlicher Fragen verschieben.

Laut Bundesregierung hängen allein an der Meyer Werft in Papenburg sowie der dazugehörigen Neptun Werft in Rostock und den MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern etwa 6000 direkte Jobs. Hinzu kämen weitere mehr als 100 000 Arbeitsplätze bei Zuliefererbetrieben.

Wie es mit dem hochspezialisierten Industriezweig weitergeht, ist unklar. Reedereien hatten bereits signalisiert, auf absehbare Zeit keine Schiffe bestellen zu wollen. Ältere Schiffe sollen verschrottet werden.

Die Meyer Werft verhandelt mit ihren Kunden darum, das Auftragsbuch zu strecken – bis 2025, hieß es zuletzt. Die Verhandlungen scheinen gut voranzukommen. Zudem will die Werft 1,2 Milliarden Euro einsparen. Ein Personalabbau ist nicht ausgeschlossen. „Ob und wie viele unmittelbare Arbeitsplätze der Werft betroffen sein könnten, ist momentan aber noch nicht definierbar“, teilte Kommunikationschef Paul Bloem unserer Redaktion mit. Vom Bundeswirtschaftsministerium hieß es auf Anfrage, es würden derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft, die Werften zu unterstützen. Zu möglichen Hilfen für einzelne Unternehmen wolle man sich aber nicht äußern.

Indirekt sollen die Schiffsbauer vom Programm „Debt Holiday“ profitieren, auf das sich Deutschland, Frankreich, Norwegen, Finnland und Italien verständigt haben: Kredite für Schiffsneubauten werden in aller Regel durch staatliche Exportgarantien abgesichert. Allein Deutschland bürgt derzeit laut Bundesregierung für Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rund 25 Milliarden Euro für hierzulande gebaute Kreuzfahrtschiffe.

Das Hilfsprogramm sieht die Aussetzung der Schuldentilgung für ein Jahr vor. So sollen die Reedereien etwas mehr finanziellen Spielraum erhalten. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sind derzeit sechs Anträge für die Stützungsmaßnahmen eingegangen. Das Volumen der Tilgungsraten beziffert das Ministerium mit 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Geld muss laut Plan dann bis März 2025 zurückgezahlt werden.

Auch auf landespolitischer Ebene wird über mögliche Hilfen nachgedacht. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte zuletzt im Interview mit unserer Redaktion betont, dass er für einen staatlichen Einstieg bei der Meyer Werft im Landkreis Emsland keinen Anlass sehe. Der Schüssel zur Bewältigung der Krise sei ein kluges und austariertes Kostensenkungs- sowie Restrukturierungsprogramm, befand der Minister. In den kommenden Wochen soll erneut in Form eines runden Tisches über Krisenhilfen für das Papenburger Unternehmen gesprochen werden.

Auch die Opposition ist grundsätzlich bereit zu unterstützen. „Es geht jetzt darum, die Arbeitsplätze auf der Werft und bei ihren Zulieferbetrieben in der Region zu erhalten und zügig einen Weg aus der Krise zu finden“, sagt Hillgriet Eilers, schifffahrts- und häfenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Dafür müssten die Gespräche des Runden Tischs zur Zukunft der Kreuzfahrtindustrie schnellstmöglich fortgesetzt werden, um auszuloten, welche konkreten Unterstützung der Bund oder das Land leisten könnten.

Grundsätzlich sieht Eilers die Meyer Werft gut aufgestellt. „Die Meyer Werft in Papenburg ist einer der modernsten und innovativsten Schiffbauer der Welt, der durch die Corona-Krise von heute auf morgen in schwieriges Fahrwasser geraten ist.“

Die Grünen dagegen knüpfen ihre Unterstützung an klare Bedingungen. Dazu zählt unter anderem die Offenlegung der Unternehmensstrukturen, die Schiffsfinanzierungen und der Bürgschaften ebenso wie eine Rückverlagerung des Firmensitzes von Luxemburg nach Deutschland beziehungsweise Niedersachsen. Dennoch sagen Meta Janssen-Kucz, schifffahrtspolitische Sprecherin, und Stefan Wenzel, verantwortlich für Finanzpolitik: „Die Grünen sind zur staatlichen Unterstützung der Meyer-Werft grundsätzlich bereit.“

Der Landesregierung werfen die Grünen vor, nicht genug über ihre Strategie für die Unterstützung von Werften und Schifffahrt zu informieren. „Bislang vermissen wir sowohl klare Ziele genauso wie belastbare Zukunftsstrategien. Es besteht die Gefahr, dass die Landesregierung zum Schaden der Steuerzahler*innen über den Tisch gezogen wird.“Die AfD ließ eine Anfrage unserer Redaktion unbeantwortet.