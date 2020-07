Krätze: Zahl der Fälle steigt kräftig

Einige Medikamente zeigen keine Wirkung mehr

von Margret Kiosz

21. Juli 2020, 16:34 Uhr

Kiel | Alle reden über Corona. Doch den Hautärzten im Norden macht eine andere Krankheit zu schaffen: die Skabies, besser bekannt als Krätze. Die Zahl der Betroffenen steigt wieder dramatisch an, dabei galt die Krätze noch um die Jahrtausendwende als nahezu besiegt. Im vergangenen Jahr wurden in Schleswig-Holstein 13 400 Fälle registriert. Das sind fast drei Mal so viel wie 2016, berichtet die AOK Nordwest, bei der sich die hohen Fallzahlen auch in der Medikamentenstatistik niederschlagen. Die Ausgaben für Mittel zur Bekämpfung der Krätze lagen 2019 mit 1,2 Millionen Euro um 40 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Krätze ist eine ansteckende Hautkrankheit, die durch Parasiten ausgelöst wird. Typische Symptome sind starker Juckreiz und eine schuppig-krustige Haut mit kleinen Knötchen. „Die wund gekratzten Stellen sind ein ideales Einfallstor für Bakterien, die schwere Komplikationen auslösen können – bis hin zur Entzündung der Herzklappen“, berichtet Professorin Regina Fölster-Holst von der Uni-Hautklinik in Kiel. Das Problem: Die Skabies lässt sich immer schwerer behandeln, weil die Milben nicht mehr auf gängige Medikamente reagieren. „Diese Resistenzen sind ein weltweites Phänomen und erklären auch den massiven Anstieg der Verordnungen für Skabies-Medikamente“, bestätigt Fölster-Holst. „Wir beobachten, dass oftmals ein oder zwei Behandlungen nicht mehr ausreichen.“ Sorgen bereite, dass immer mehr Säuglinge befallen sind. „Leider gibt es dann häufig bei den Kinderärzten die Fehldiagnose Neurodermitis.“

Direkt von Mensch zu Mensch ist die Krätze nur dann ansteckend, wenn ein enger, großflächiger Haut-zu-Haut-Kontakt über einen Zeitraum von mindestens fünf bis zehn Minuten besteht. Auch eine indirekte Übertragung über Kleidung, Handtücher oder Bettwäsche ist möglich, warnt die AOK. So kann es auch in Kitas, Gemeinschaftseinrichtungen oder in Altenheimen zur Ansteckung kommen. Häufiges Duschen und Wäschewaschen vermindern das Übertragungsrisiko.