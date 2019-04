Kooperation mit Yad Vashem: Polizeischüler besuchen Gedenkstätte

Kiel/JerusalEm | Es war ein besonderer Akt zur weiteren Aussöhnung: Polizisten aus Nordrhein-Westfalen durchschritten vor genau zehn Jahren – ausdrücklich auf Wunsch von Yad Vaschem erstmals in Uniform – das Tor zur Holocaust-Gedenkstätte mitten in Jerusalem. Regelmäßig schickt das Bundesland nunmehr auch Polizisten dorthin zur Fortbildung. Yad Vashem ist die bedeutendste Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert und sie wissenschaftlich dokumentiert.

Auf die guten Erfahrungen der Polizei in Nordrhein-Westfalen greift jetzt die Landespolizei in Schleswig-Holstein zurück. Nach zwei Jahren Planungen und Gesprächen mit dem Ziel einer Kooperation reist nun eine Delegation der Landespolizei nach Israel – darunter auch 20 Polizeischüler aus Schleswig-Holstein. „Nicht nur aufgrund unserer Geschichte als Deutsche und aufgrund der Rolle der Polizei im Dritten Reich ist diese Studienreise wichtig, wertvoll und persönlichkeitsbildend“, so Landespolizeidirektor Michael Wilksen, der ebenfalls der Delegation angehören wird. „Besonders wichtig ist mir, dass bereits junge Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte erkennen, dass sie für ihr Handeln persönlich verantwortlich sind und auch immer verantwortlich bleiben.“

Während der Reise vom 27. April bis zum 3. Mai wolle die Delegation ein Seminar an der Holocaust-Gedenkstätte besuchen und einen Kooperationsvertrag mit Yad Vashem abschließen. Dieser solle unter anderem zu einer jährlichen Studienfahrt von Polizeianwärtern nach Yad Vashem führen. Zudem verspricht sich die Landespolizei Unterstützung aus Israel bei Veranstaltungen im Norden zu „polizeirelevanten Themenstellungen, bei denen aus der spezifischen Expertise von Yad Vashem übergeordnete berufsethische und polizeihistorische Fragestellungen bearbeitet werden“, so Torge Stelck, Sprecher des Landespolizeiamtes in Kiel. Die Studienreise schließt auch den Holocaust-Gedenktag Israels am 2. Mai ein – sowie ein Treffen mit Holocaust-Überlebenden.