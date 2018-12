Suchtprävention : Komasäufer in SH: Vorbeugung statt Bußen

Die Zahl jugendlicher Komasäufer ist in SH wieder gestiegen. Bei Gegenmaßnahmen setzt man auf Bewährtes.

von Margret Kiosz

03. Dezember 2018, 21:05 Uhr

Kiel | Muss man auch in Schleswig-Holstein härter durchgreifen? Im niedersächsischen Landkreis Wittmund werden Eltern, deren Kinder sich haltlos betrinken, neuerdings zur Kasse gebeten. Konkret: Fährt ein Rettungswagen an, müssen Erziehungsberechtigte 500 Euro zahlen. Wird ein Notarzt gerufen, kommen nochmal 600 Euro dazu. Die Strafaktion zeigt Wirkung: Die Zahlen der jugendlichen Komasäufer ist binnen sechs Monaten signifikant zurück gegangen.

In Schleswig-Holstein hingegen nimmt sie zu. Im Jahr 2017 kamen nach aktuellen Informationen der DAK-Gesundheit 681 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Laut Statistischem Landesamt stieg die Zahl der Betroffenen im Vergleich zu 2016 um drei Prozent. Demnach kamen 391 Jungen und 290 Mädchen zwischen zehn und 20 Jahren nach Alkoholmissbrauch in die Klinik.

Risikogruppe: Jungen zwischen zehn und 15

Die Zahl der männlichen Betroffenen stieg im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent an. Bei Mädchen gab es einen leichten Anstieg von 1,8 Prozent. Den größten Zuwachs gab es bei den zehn- bis unter 15-jährigen Jungen. In dieser Altersgruppe kamen 29 Rauschtrinker in die Klinik – 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Langzeitvergleich stieg die Zahl der jugendlichen Komasäufer seit 2006 um 22 Prozent.

„Kinder und Jugendliche müssen so gestärkt werden, dass sie selbst erkennen, dass sinnloses Betrinken weder cool noch schlau ist“, erklärt Sozialminister Heiner Garg (FDP), „dabei haben in erster Linie Eltern, Freunde und das Umfeld von jungen Menschen eine Vorbildfunktion.“ Rauschtrinken löse keine Probleme, sondern schafft welche, so der Minister. Von drakonischen Maßnahmen wie in Wittmund hält er wenig. „Auch wenn es richtig ist, Eltern an ihre Verantwortung zu erinnern, halte ich nichts von Symbolhandlungen, die am eigentlichen Problem vorbeigehen.“

Stattdessen setzt man im Norden auf Prävention. „Ich hoffe, dass wir dem Trend mit unserer vorausschauenden Präventionsarbeit entgegenwirken können“, erklärt Cord-Eric Lubinski, Leiter der DAK-Landesvertretung in Kiel. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Krankenkasse gemeinsam mit Garg auch 2019 das Projekt „Bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“ fort. An der Aufklärungskampagne nahmen seit dem Jahr 2010 mehr als 95.000 junge Künstler teil.



Zur Aktion: www.dak.de/buntstattblau